Украйна за първи път удари и подпали завод на "Газпром" на 2300 км навътре в Русия (ВИДЕО)

В автономния окръг Ханти-Мансийск, в централната част на Руската федерация, на 16 октомври е избухнал пожар в завода за стабилизация на кондензат „Черномирдин“ (ЗСК) на „Газпром“ след атака с дронове. Губернаторът на региона Руслан Кухарук съобщи за нападение срещу „промишлен“ обект в Сургутския район на окръга, но без да споменава кой точно. Потвърждението, че става дума за конкретното съоръжение, направи руският опозиционен Telegram канал ASTRA - на база на геолокализирани кадри.

„Атака с дрон срещу промишлен обект в Сургутския район доведе до пожар. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента. В момента експерти оценяват мащаба и характера на щетите. Аз лично следя ситуацията. Уважаеми жители на Югра, моля ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на информация от проверени източници", призова губернаторът.

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Sunset over Surgut. First of all, it’s beautiful Russia’s largest plant for processing oil and gas condensate is on fire. The facility produces gasoline, diesel fuel, aviation kerosene and gas condensate. — NEXTA (@nexta_tv) October 16, 2026

Удар дълбоко в Русия

От ASTRA са използвали данни от проукраинския мониторингов канал Supernova+, показващи, че пожарът е избухнал в газовата преработвателна фабрика „Черномирдин“ в Сургут. Това е първата атака срещу този обект на „Газпром“ по време на войната на Русия в Украйна. Той се намира на 2350 километра от украинската граница.

Газопреработвателният завод се намира на 35 километра от град Сургут. На уебсайта на „Газпром“ заводът е описан като „най-големият преработвателен завод в Ханти-Мансийския автономен окръг – Югра“. Заводът гарантира непрекъснатата работа на Единната система за газоснабдяване на Русия в Западен Сибир, осигурявайки навременни доставки на газ за руските и чуждестранните партньори на „Газпром“.

Там се преработват газови кондензати от находища в северните райони на Тюменска област, които първо преминават през процес на деетанизация в завода за преработка на газови кондензати в Уренгой.

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Предприятието разполага с:

установка за моторни горива с капацитет 4 милиона тона годишно, пусната в експлоатация през 1993 г.;

комплекс за обогатяване на моторни горива, който включва инсталация за хидроочистване и реформинг на бензинова фракция за производство на високооктанов компонент за моторни бензини с капацитет 1 милион тона годишно, пусната в експлоатация през 2002 г.;

инсталация за депарафиниране на дизелово гориво с капацитет до 600 хиляди тона годишно, пусната в експлоатация през 2004 г.;

инсталация за фракциониране на газ, инсталация за екстракция на изопентан и инсталация за производство на пропан с капацитет 1,44 млн. тона годишно, пусната в експлоатация през 1997 г.;

инсталация за блоково каталитично реформиране с капацитет 100 хиляди тона годишно, пусната в експлоатация през 1994 г.;

инсталация за стабилизация на кондензат № 1;

инсталация за пречистване на пропан-фракции.

ЗКС „Сургут“ е открит на 12 април 1984 г. Следващата година е пуснат в експлоатация и започва производствената му дейност. От май 2007 г. е част от ООО „Газпром Переработка“.

Сред произвежданите продукти са: зимно и арктично дизелово гориво; реактивно гориво от марката TS-1; безоловен бензин от марките AI-95-K5 и AI-92-K5; лек газокондензатен дестилат; стабилен газокондензат (нефт); втечнени нефтени газове; широка фракция от леки въглеводороди; метанол; отпадъчен газ, технологичен газ.

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