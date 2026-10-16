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Украйна за първи път удари и подпали завод на "Газпром" на 2300 км навътре в Русия (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 16:43 часа 1712 прочитания 2 коментара
Снимка: Принтскрийн: Telegram, Supernova+
Украйна за първи път удари и подпали завод на "Газпром" на 2300 км навътре в Русия (ВИДЕО)

В автономния окръг Ханти-Мансийск, в централната част на Руската федерация, на 16 октомври е избухнал пожар в завода за стабилизация на кондензат „Черномирдин“ (ЗСК) на „Газпром“ след атака с дронове. Губернаторът на региона Руслан Кухарук съобщи за нападение срещу „промишлен“ обект в Сургутския район на окръга, но без да споменава кой точно. Потвърждението, че става дума за конкретното съоръжение, направи руският опозиционен Telegram канал ASTRA - на база на геолокализирани кадри.

„Атака с дрон срещу промишлен обект в Сургутския район доведе до пожар. Службите за спешна помощ са на мястото на инцидента. В момента експерти оценяват мащаба и характера на щетите. Аз лично следя ситуацията. Уважаеми жители на Югра, моля ви да запазите спокойствие и да се доверявате само на информация от проверени източници", призова губернаторът.

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Удар дълбоко в Русия

От ASTRA са използвали данни от проукраинския мониторингов канал Supernova+, показващи, че пожарът е избухнал в газовата преработвателна фабрика „Черномирдин“ в Сургут. Това е първата атака срещу този обект на „Газпром“ по време на войната на Русия в Украйна. Той се намира на 2350 километра от украинската граница.

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Газопреработвателният завод се намира на 35 километра от град Сургут. На уебсайта на „Газпром“ заводът е описан като „най-големият преработвателен завод в Ханти-Мансийския автономен окръг – Югра“. Заводът гарантира непрекъснатата работа на Единната система за газоснабдяване на Русия в Западен Сибир, осигурявайки навременни доставки на газ за руските и чуждестранните партньори на „Газпром“.

Там се преработват газови кондензати от находища в северните райони на Тюменска област, които първо преминават през процес на деетанизация в завода за преработка на газови кондензати в Уренгой.

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Предприятието разполага с:

  • установка за моторни горива с капацитет 4 милиона тона годишно, пусната в експлоатация през 1993 г.;
  • комплекс за обогатяване на моторни горива, който включва инсталация за хидроочистване и реформинг на бензинова фракция за производство на високооктанов компонент за моторни бензини с капацитет 1 милион тона годишно, пусната в експлоатация през 2002 г.;
  • инсталация за депарафиниране на дизелово гориво с капацитет до 600 хиляди тона годишно, пусната в експлоатация през 2004 г.;
  • инсталация за фракциониране на газ, инсталация за екстракция на изопентан и инсталация за производство на пропан с капацитет 1,44 млн. тона годишно, пусната в експлоатация през 1997 г.;
  • инсталация за блоково каталитично реформиране с капацитет 100 хиляди тона годишно, пусната в експлоатация през 1994 г.;
  • инсталация за стабилизация на кондензат № 1;
  • инсталация за пречистване на пропан-фракции.

ЗКС „Сургут“ е открит на 12 април 1984 г. Следващата година е пуснат в експлоатация и започва производствената му дейност. От май 2007 г. е част от ООО „Газпром Переработка“.

Сред произвежданите продукти са: зимно и арктично дизелово гориво; реактивно гориво от марката TS-1; безоловен бензин от марките AI-95-K5 и AI-92-K5; лек газокондензатен дестилат; стабилен газокондензат (нефт); втечнени нефтени газове; широка фракция от леки въглеводороди; метанол; отпадъчен газ, технологичен газ.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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