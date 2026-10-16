Зеленски: Starlink не е напълно възстановен, САЩ не дават и прехващачи, но договорих F-16 с ЕС (ВИДЕО)

"Ние бяхме нападнати. Нашите хора бяха убити. Напълно логично е, че имаме право да се защитим", заяви украинският президент Володимир Зеленски пред медиите в Брюксел, където се присъедини за втория ден от срещата на върха на евролидерите. По думите му - руският диктатор Владимир Путин не иска войната да приключи. "Донбас ще им се стори твърде малък. Сега той казва нещо от сорта: „Добре, можем да се примирим с някои санкции и да намерим определени формати"", смята украинският държавен глава.

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Zelensky: We were attacked. Our people were killed. It's only logical that we have the right to defend ourselves. https://t.co/TEFs9Rk0rN — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Zelensky: Putin doesn't want the war to end. Donbas will be too little for them. Now he's like, "Okay, we can live with certain sanctions and find certain formats." https://t.co/cWDAzx8C9e — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

"Ако няма „енергийно примирие“, дайте ни ракети за противовъздушна отбрана, за да мога да защитя енергийните си съоръжения. Не ни давайте твърде много. Дайте ни толкова, колкото ще ви е необходимо за този период", помоли още партньорите си той, имайки предвид наближаващата зима.

Zelensky: If there's no energy ceasefire, give us anti-ballistic missiles so that I can protect my energy facilities. Don't give us too many. Give us enough for the period you will need. https://t.co/edwmj4akhI — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Зеленски смята, че в Европа има достатъчно ракети прехващачи PAC-2 и PAC-3 за системите Patriot, които да послужат на Украйна да защити градовете си през зимата. Само че според него е „публична тайна“, че Украйна не е „приоритетна дестинация“ за американските противоракетни системи Patriot. САЩ вече изпращат ракети PAC-2 и PAC-3 чрез програмата „Списък с приоритетни нужди на Украйна“ (PURL) и Украйна е „много благодарна“, че получава финансиране от Европа и НАТО - но „това не е подарък, не е безплатно“, каза Зеленски. Той добави, че е поискал прехващачи от САЩ, но не е получил никакви.

Zelensky: Are there enough PAC-2 and PAC-3 interceptors in Europe for Ukraine to get through this winter? Yes. https://t.co/YOIaF2k394 — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

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Все още не са вдигнати всички ограничения за Starlink

Украинският президент заяви и още нещо важно за отбраната и действията на фронта - че ограниченията върху използването на сателитната мрежа Starlink на компанията SpaceX, собственост на Илон Мъск, от страна на украинските въоръжени сили все още не са напълно отменени.

Zelensky: Restrictions on Starlink use by the Ukrainian Armed Forces have still not been fully lifted. Internet speeds provided by SpaceX are gradually being restored, but have not yet returned to full capacity. https://t.co/XyjyJPcY9B — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Въпреки че Украйна спази провалилото се гръмко обявено "енергийно примирие" на Доналд Тръмп, украинските сили впоследствие престанаха да получават ранни предупреждения от САЩ за изстрелвания на руски балистични ракети, твърдят украински официални лица. Военната версия на Starlink - Starshield - също беше ограничена, което затрудни операциите на фронта и мисиите за удари срещу руски военни цели. Впоследствие се появи информация от източници на украинското военно министерство, че всичко със Starshield вече е в реда на нормалното, но от думите на Зеленски се разбира, че явно не е така: Ограничения за Starlink в Украйна: Американски сенатор настоява за разследване на Пентагона.

Reuters отделно съобщи, че инструкцията за ограничаване на Starshield е дошла от Белия дом, въпреки че източниците на агенцията не посочват кой конкретно е наредил мярката. Високопоставен американски служител заявява, че Тръмп не е издал заповедта лично.

"Скоростта на интернет връзката, осигурявана от SpaceX, постепенно се възстановява, но все още не е достигнала пълния си капацитет. Понякога може да ни се струва, че Украйна използва Starlink за удари в дълбочина срещу Русия. Не, това не е така", заяви украинският президент. Според източници на The Wall Street Journal той се е съгласил на много любопитна сделка със САЩ за Starlink: WSJ: Зеленски е готов за сделка - спира да цели руските рафинерии за 100 дни в замяна на нещо много ценно.

Zelensky: Sometimes we may think that Ukraine is using Starlink for deep strikes against Russia. No, that's not the case. https://t.co/R8OiNvPjHn — Clash Report (@clashreport) October 16, 2026

Володимир Зеленски коментира и дизеловата сделка на Тръмп с Путин, според която част от санкциите на САЩ срещу Русия се вдигат, за да може Москва да пласира на световните пазари дизелово гориво. Според републиканеца това ще намали цените по земното кълбо - на фона на войната му срещу Иран, затворения Ормузки проток и понижаващия му се рейтинг в САЩ преди междинните избори за Конгрес през ноември. Оказва се обаче, че сделката няма да окаже особено влияние, защото представлява капка в морето на търгувания и използван дизел в световен мащаб.

След дизеловата сделка на Тръмп с Путин ще дойде сделка за газ, твърди Зеленски

"Не можем да приемем споразуменията за дизелово гориво - тези договорености, защото след това ще последват споразумения за газ. Сигурен съм в това. Санкциите ще бъдат отменени след споразуменията за газ", предрича Зеленски.

Припомняме, че българският премиер Румен Радев подкрепи дизеловата сделка на Тръмп с Путин и изненада евролидерите.

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Ползотворни разговори с ЕС за F-16

Володимир Зеленски заяви, че е имал „плодотворни срещи“ с лидерите на Европейския съвет в Брюксел. Въпреки че Украйна не беше основната тема в дневния ред, украинският президент каза, че е успял да постигне споразумение страната да получи нови изтребители F-16 до края на годината.

„Те свалят реактивните дронове „Шахед“ – най-бързите, които Русия използва“, аргументира се Зеленски пред репортерите.

Президентът също така заяви, че е повдигнал пред лидерите въпроса за замразените руски активи. Миналата година ЕС взе решение да не използва руските средства, блокирани след пълномащабната инвазия, за да отпусне с тях голям заем за Украйна, но темата отново е на дневен ред поради надвисващия бюджетен дефицит на Киев.

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Тръмп не е "фен" на Зеленски, украинският лидер се чувства "предаден"

Володимир Зеленски даде отговор, който явно беше умишлено неясен, на въпрос за това дали Доналд Тръмп го превръща в изкупителна жертва. От Sky News казаха пред украинския лидер, че американският президент е изправен пред трудни междинни избори и че популярността му е много ниска, а цените на дизеловото гориво в САЩ са много високи. Зеленски замълча, погледна надолу към трибуната, след което се усмихна леко и каза: „Това е отговорът ми".

Това се случва, след като Зеленски заяви, че се чувства предаден от Тръмп, след като американският президент по спорен начин се съгласи на сделката с Владимир Путин за доставка на дизелово гориво в САЩ и на световните пазари. Зеленски нарече това „слабо решение“ и го описа като „подарък за Путин“.

Преди това Доналд Тръмп заяви в един от последните си публични коментари, че не е "фен" на украинския президент.

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