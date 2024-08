Украйна засипа Русия с дронове - най-мощната украинска атака досега (ВИДЕО)

През изминалата нощ, 13 срещу 14 август, Украйна е атакувала Русия със 117 дрона и четири тактически ракети "Точка-У", обяви руското военно министерство. Това е най-мащабното украинско нападение с безпилотни летателни апарати до момента.

Както винаги, Руската федерация твърди, че системите ѝ за противовъздушна отбрана са унищожили всички вражески оръжия.

Руското военно министерство казва, че 37 дрона и четирите ракети били унищожени над територията на Курска област, където в момента украинските сили провеждат трансгранична офанзива.

Други 37 безпилотни машини били свалени над Воронежка област, 17 - над територията на Белгородска, 11 - над Нижегородска, 9 - над Волгоградска, 3 - над Брянска, 2 - над Орловска и един - над Ростовска област, гласи кратката сводка от Москва.

По-рано тази сутрин от руското военно ведомство не даваха толкова широка картина на нападенията, но стана ясно, че атаки има: Серия атаки с дронове и ракети по цели в поне три области в Русия (ВИДЕО).

В ранните сутрешни часове са били забелязани дронове над селищата Велетма и Саваслейка в Нижегородска област. Местни жители съобщават за 10 такива във военновъздушната база Саваслейка, като твърдят, че достъпът до селото и близкия град Кулебаки е блокиран. Все още няма потвърждение на тази информация от други източници, пише опозиционният руски Telegram канал ASTRA. Губернаторът съобщи, че противовъздушната отбрана работи.

Според украинските военновъздушни сили в авиобаза Саваслейка се намират носители на ракети "Кинжал", с които Руската федерация бомбардира Украйна - самолетите МиГ-31К.

Според открити данни там е разположен филиал на 4-ия държавен център за подготовка на авиационен персонал и войскови изпитания на Министерството на отбраната на Русия (бивш 4-и център за бойно използване и преквалификация на летателен персонал на руските военновъздушни сили). Той е на 12 км северозападно от град Кулебаки.

Във Воронежка област е имало няколко експлозии и поне един пожар край военното летище в Балтимор, където също има самолети.

https://t.co/RPJYbVKqqChttps://t.co/5yPnREa0H0



Fire reportedly in the vicinity of Baltimor airbase pic.twitter.com/8h4T4kZXN1