Унгария може да спре вноса на ток в Украйна заради "Лукойл" - да или не?

Унгария намекна, че може да спре доставките на ток за Украйна заради украинските санкции срещу "Лукойл", които доведоха до спиране на доставките на суров петрол от най-известния частен руски оператор по петролопровода "Дружба". Намекът беше направен от унгарския външен министър Петер Сиярто, който е една от най-силните фигури в режима на Виктор Орбан – такъв поглед се появи в украински медии: Няма бензин, няма ток: Украйна шамароса Орбан с "Лукойл" заради путинистката му политика

"Будапеща смята решението на Киев да спре транзита на петрол за враждебно, особено като се има предвид вноса на ток от Унгария в Украйна", каза Сиярто. И напомни, че през "Дружба" минават по 2 000 000 тона петрол само от "Лукойл". Сиярто планира да обсъди този проблем и на заседание на Съвета на Европейския съюз по външни работи: Словакия и Унгария: Спряхме да получаваме петрол от "Лукойл" с транзит през Украйна

"Страна, която иска да се присъедини към ЕС, излага на риск енергийните доставки на две държави-членки на ЕС, особено през лятото, когато потреблението на ток достига своя пик", подчерта Сиярто, цитиран от украинското издание "Коментари". Думите на Сиярто бяа препредадени през социалната мрежа "Х" от Золтан Ковач, държавен секретар по публичните отношения към унгарското правителство.

❌FM Péter Szijjártó: Ukraine's decision to not allow Lukoil to transit oil supplies through Ukraine poses a fundamental threat to the security of energy supplies to Hungary and Slovakia.



🛑 This is an unacceptable and incomprehensible move by a country that wants to become a… pic.twitter.com/Q6dLAthQv5