Уволниха 18 служители на руски затвори заради скандални видеозаписи

В сряда затворническата служба на Русия съобщи, че е уволнила 18 служители, след като информатор разпространи видеозаписи с изнасилвания и изтезания в затворите на страната, съобщи АФП.

Миналия месец неправителствената организация Gulagu.net публикува кадри на насилие в затвор в град Саратов. Видеозаписите бяха разпространени от бившия затворник Сергей Савелиев - гражданин на Беларус, който след това избяга от Русия и поиска убежище във Франция.

Russian Rights Group Issues More Videos Of Alleged Rape In Prison https://t.co/37axgD7ZzX — Guérard Jean-Charles (@GuerardJean) November 10, 2021

Савелиев е излежавал присъда от 7,5 години за трафик на наркотици. Сега той се издирва в Русия за "незаконен достъп до компютърна информация".

В сряда ръководителят на затворническата служба в Саратовска област Антон Йефаркин заяви, че 18 служители са уволнени, а на 11 са наложени "най-строги" дисциплинарни мерки.

По думите му във връзка с видеоклиповете са образувани пет наказателни дела.

"Правим всичко възможно, за да изясним нещата и да направим съответните изводи", заяви Ефаркин пред регионалната държавна телевизия.

"Сигурен съм, че в бъдеще това няма да се повтори", каза той.

По-рано Кремъл призова случаят да бъде разследван.

В края на миналия месец Москва обяви за издирване Савелиев.

По време на престоя си в затвора той е работил като служител по поддръжката на информационните технологии, като е получил достъп до вътрешния сървър на затвора и до тези на други затвори, където е открил няколко видеоклипа.

18 Russian prison officers fired over chilling clips of torture behind bars — RT Russia&Former Soviet Union https://t.co/oOpkEXzzWF — thomprentice (@thomprentice) November 10, 2021

Той ги записва на USB памет, която скрива малко преди излизането си от затвора.

След като неправителствената организация Gulagu.net публикува видеозаписите с насилието, началникът на затвора, където се държат затворници, нуждаещи се от медицинска помощ за туберкулоза, е уволнен, заедно с трима регионални служители на затвора.

Според наблюдатели огромната затворническа система на Русия отдавна е арена на изтезания и сексуално насилие над затворници, но видеоклиповете хвърлят нова светлина върху злоупотребите.