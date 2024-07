В Италия почина "бащата на тирамисуто" Роберто Лингуаното

Роберто Лингуаното "Лоли" - италианският сладкар, за когото се смята, че е създал иконичния десерт Тирамису, е починал в неделя, 28 юли, на 81-годишна възраст. Дълго време той се е борил с тежка болест, за която обаче не се споменават подробности до този момент.

Кметът на регион Венето - Лука Зая, каза: "Скърбя за смъртта на Роберто Лингуаното, който бе със значително влияние в света на кулинарията. Днес Тирамису е кулинарно съвършенство, разпознаваемо по целия свят."

