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В Москва стана напечено: Евакуират правителствена сграда (ВИДЕО)

23 октомври 2026, 16:42 часа 881 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
В Москва стана напечено: Евакуират правителствена сграда (ВИДЕО)

В руската столица Москва се провежда евакуация на кулата IQ-квартал в Москва-Сити. Евакуацията се извършва на фона на атака с дрон срещу столицата. В сградата се помещават няколко държавни ведомства, включително руското Министерство на икономическото развитие, Министерството на промишлеността и търговията, Министерството на цифровото развитие и Федералната агенция за техническо регулиране и метрология (Росстандарт). 

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ПВО

Според информация на телеграм-канала "Важные истории" е задействана противовъздушната отбрана в Москва: чути са експлозии близо до метростанция „Сокол“ и в Зюзино. Освен това, все по-често се съобщава не за удари с дронове, а за малки въздушни балони, пълни с газ, оборудвани със сателитна навигация. 

Затворени летища

По-рано през деня бяха затворени всички летища в Москва, На летище "Шереметиево" е обявена въздушна тревога, евакуират се пътници и персонал, предаде Росавиация. Кметът на Москва Собянин съобщи по-рано, че за час и полоивна в района на Москва са свалени 14 дрона. Жители на руската столица съобщават за взривове, в някои части на града се чуват сирени за въздушна тревога. По последна информация са отменени над 250 полета. Над 20 самолета са пренасочени за кацане в други градове. Летище „Пулково“ в Санкт Петербург вече е приело 25 полета, планирани за Москва, съобщава „Фонтанка“.

Още: Въздушна тревога на летище "Шереметиево", дронове атакуват небето над Москва (ВИДЕО)

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Москва дронове война Украйна удари дронове руско летище
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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