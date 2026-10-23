В Москва стана напечено: Евакуират правителствена сграда (ВИДЕО)

В руската столица Москва се провежда евакуация на кулата IQ-квартал в Москва-Сити. Евакуацията се извършва на фона на атака с дрон срещу столицата. В сградата се помещават няколко държавни ведомства, включително руското Министерство на икономическото развитие, Министерството на промишлеността и търговията, Министерството на цифровото развитие и Федералната агенция за техническо регулиране и метрология (Росстандарт).

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ПВО

Според информация на телеграм-канала "Важные истории" е задействана противовъздушната отбрана в Москва: чути са експлозии близо до метростанция „Сокол“ и в Зюзино. Освен това, все по-често се съобщава не за удари с дронове, а за малки въздушни балони, пълни с газ, оборудвани със сателитна навигация.

🇷🇺 Moscow, Russia ❗ 🚨 On 23 October 2026, the IQ Quarter tower in Moscow City was evacuated amid a reported drone threat. Witnesses reported that an alarm sounded and a loudspeaker announcement instructed occupants to leave the building. Evacuated visitors waited outside. The tower houses several Russian government agencies, including the Ministries of Economic Development, Industry and Trade, and Digital Development. The evacuation coincided with reports of a drone attack targeting the Moscow region. — LX (@LXSummer1) October 23, 2026

Затворени летища

По-рано през деня бяха затворени всички летища в Москва, На летище "Шереметиево" е обявена въздушна тревога, евакуират се пътници и персонал, предаде Росавиация. Кметът на Москва Собянин съобщи по-рано, че за час и полоивна в района на Москва са свалени 14 дрона. Жители на руската столица съобщават за взривове, в някои части на града се чуват сирени за въздушна тревога. По последна информация са отменени над 250 полета. Над 20 самолета са пренасочени за кацане в други градове. Летище „Пулково“ в Санкт Петербург вече е приело 25 полета, планирани за Москва, съобщава „Фонтанка“.

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