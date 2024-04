Обхватът на ракетите ATACMS е 300 километра - това означава, че в обсега им влизат Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Севастопол, Донецк, Луганск (три украински града), Липецк, Ростов. Ние знаем, че когато американците обявят военна помощ за Украйна, тя вече е в Украйна, обобщава Скабеева пред пулещите се в студиото ѝ гости-политолози-пропагандисти - едни и същи лица: Ракети ATACMS и Storm Shadow: САЩ и Великобритания готвят много оръжия за Украйна

От американска страна отново повториха публично, че разчитат, че Украйна няма да използва дългобойните ракети за удари на руска територия - но окупираните украински земи не са руска територия, което Вашингтон нееднократно подчертава.

In Russian propaganda shows such as this one from Orca Skabeyeva, they are already sweating on the delivery of ATACMS.



Bilhorod, Kursk, Bryansk, Voronezh, Sevastopol, Oryol, Lipetsk, Donetsk, Luhansk, Rostov-on-Don.



😰😰 pic.twitter.com/ocMRXCGFaA