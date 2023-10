В Русия съдят пенсионер заради публикации за армията в социална мрежа

Заседанието беше закрито по искане на следствието. Повод за делото станаха две публикации на Селезньов във "ВКонтакте" - за събитията в Буча и награждаването на една от частите на руската армия за боеве в Украйна. Селезньов е заплашен от до 10 години затвор.

Court in Moscow arrests pensioner in case of "fakes about the Russian Army"



Moscow's Lefortovo court has sent 63-year-old Konstantin Seleznev to a pre-trial detention center for two months in the case of spreading fakes about the Russian army. The session was closed at the… pic.twitter.com/pUX737j7oZ