В знак на подкрепа: Жозеп Борел пристигна в Киев (СНИМКА)

Целта на посещението е да се покаже „непоклатимата подкрепа“ за Украйна с приближаването на началото на третата година от войната.

ОЩЕ: Борел: До края на лятото ЕС ще обучи 60 000 украински военни



Той ще обсъди с "украинските приятели непоколебимата подкрепа на ЕС за Украйна – във военната област, във финансово отношение по новия механизъм за Украйна, както и по отношение на изпълнение на европейските реформи“, заяви Борел в социалната мрежа „X“

Back in Kyiv for my fourth visit since the start of Russia’s full scale invasion.



Here to discuss with our Ukrainian friends the EU’s unwavering support to Ukraine - on military side, on the financial side with the new Ukraine facility, as well as on the EU reform path. pic.twitter.com/fnvZuYWOJv