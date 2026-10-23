"Великобритания и Франция са заедно": Първо съвместно ядрено учение на Лондон и Париж

Франция и Обединеното кралство проведоха първото си съвместно ядрено учение с британски изтребители Typhoon и френски самолети Rafale, става ясно от съобщение на френското Министерство на въоръжените сили, цитирано от Ройтерс.

Първите полети се състояха във вторник вечерта, 20 октомври. След излитане от авиобазата Сен Дизие в североизточна Франция, френските самолети бяха ескортирани от изтребители Typhoon на британските кралски военновъздушни сили, симулирайки ядрен удар по време на учението, наречено „Руми“.

„В един все по-опасен свят нашите противници не трябва да се съмняват: Великобритания и Франция са заедно, за да защитят европейската сигурност и да поддържат възпирането, което е пазило мира поколения наред“, каза британският министър Уес Стрийтинг.

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Франция е единствената държава членка на Европейския съюз, която притежава ядрени оръжия. Тя има четвъртия по големина ядрен арсенал в света с приблизително 300 активни ядрени бойни глави. Обединеното кралство има 225 ядрени бойни глави.

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