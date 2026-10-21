Защо Европа пламна и кой има изгода от това? (ВИДЕО)

След масовите протести във Франция, които събраха между 550 и 800 хиляди граждани по улиците на републиката, общото недоволство от глобалните процеси и качеството на образование в Европа, се разрасна и в други страни.

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Демонстрации започнаха в Белгия, като в Брюксел полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия срещу протестиращи, а в град Лиеж също се стигна до намеса на силите на реда. Студентите в Белгия протестират срещу увеличаването на разходите за образование и планирани реформи, за които се опасяват, че ще ограничат достъпа до висше образование.

През изминалия уикенд безредици обхванаха градове в Северна Италия, включително столицата на модата Милано, където групи, съставени предимно от млади хора, ограбиха магазини, чупеха витрини и влязоха в сблъсъци с полицията.

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Демонстрациите бяха предизвикани от гнева срещу високите цени на горивата и енергията, високите наеми, ниските заплати и състоянието на обществените услуги.

Въпреки безредиците, които предизвикаха сериозен обществен отзвук и привлякоха медийното внимание, младите хора в голяма част от засегнатите градове заявиха в социалните мрежи, че по-голямата част от протестните шествия в действителност са мирни и не целят да всяват страх и паника сред хората.

В протестното движение се включи и съседна Гърция. В Атина, Солун и Патра студентите направиха палаткови лагери в центъра на градовете. Подкрепят ги и студентите в Крит и Лариса. Всички университети са затворени, защото в протестите участват и преподавателите.

Протестиращи поставиха навсякъде плакати, които гласят "От Гърция до Франция се борим за обществено и безплатно образование".

Протестиращи се събраха и пред сградата на Министерския съвет в Тирана, Албания, на 20 октомври за осми пореден ден на демонстрации с искания за оставката на премиера Еди Рама и промяна на политическото статукво в Албания.

Маскирани демонстранти започнаха да замерят полицаите с камъни, а силите на реда използваха сълзотворен газ и водни оръдия, за да разпръснат мнозинството.

На фона на това стотици граждани се събраха във вторник вечерта на протест в София срещу управлението на правителството на Румен Радев. Събитието премина под надслов "Вашият "мир" е капитулация! Вашата "дипломация" – изолация!".