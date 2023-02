Верижна катастрофа с над 40 автомобила в Новгород (ВИДЕО)

Първата информация беше за общо 25 превозни средства, които се сблъскаха и това доведе до 12 ранени и 1 убит. Но контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС вече публикува нови данни - 41 сблъскали се автомобила, 14 пострадали, 5 постъпили в болница, като 4 са деца, а най-малкото от тях е на само 3 месеца.

Вече има започнато разследване на случилото се, но първоначалната версия за катастрофата е лошо време.

