ВИДЕО доказа влошеното здраве на Саакашвили, Христо Грозев разследва случая

На кадрите се виждат два епизода от болничната му стая, в които той се препъва, като се твърди, че припада. Показано е и как Саакашвили пада от леглото си. Адвокатът му Масимо Д'Анджело коментира влошеното му здраве и предполагаемото му отравяне в затвора с живак и арсен, което, по думите му, "е потвърдено от тестове, направени от лекари в САЩ". Твърди се, че Саакашвили губи много от теглото си и има увреждане на мозъка.

Видеото е било заснето миналия октомври:

#CNN published footage from Mikheil #Saakashvili's hospital room.



The video was shot last October. pic.twitter.com/yTSrOxfO8u