ВИДЕО от въздуха показва как изглежда Бахмут след месеци руски атаки

Вече 10-ти месец уж втората по сила армия в света - руската, атакува и не може да превземе Бахмут. Град от 70 000 души преди войната се превръща в руини, тъй като в безсилието си да го превземат, руснаците използват единствената си възможност - бомбардировки до откат: Руснаците преминаха към "сирийска тактика" в Бахмут

Преди около седмица пък в мрежата изтече видео как е изглеждал градът, преди руското нахлуване.

This is what Bakhmut looked like before the war. pic.twitter.com/WFTCh7c9i4