Бахмут преди, Бахмут сега: Малък рай - неописуемо голям Ад (ВИДЕО)

На всеки, който се интересува поне малко, са познати руините на Бахмут сега. Но какъв е бил градът, преди издирваният от Международния съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин да тръгне да го "освобождава" - ето два примера за семплата красота и подредеността на града, който е голям горе-долу колкото Плевен:

This is what Bakhmut looked like before the war. pic.twitter.com/WFTCh7c9i4 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 19, 2023

This is what Bakhmut looked like before the war and “Russkiy Mir”. #StandWithUkraine pic.twitter.com/wpT0BGBkJA — Dénes Törteli 🇪🇺🇭🇺🇺🇦 (@DenesTorteli) April 19, 2023

Какво е положението сега - в долното видео можете да видите ужасяващ фрагмент от цялата свиваща сърцето картина:

Има и прясно видео от евакуация на цивилни от Бахмут - кадрите говорят ярко какъв ад е там:

This is a truly heartbreaking video.

Volunteers and soldiers from the 93rd Mechanized Brigade are assisting in the evacuation of Bakhmut civilians.



🎥 @ivlevyorke pic.twitter.com/xk6wYqCI98 — Defense of Ukraine (@DefenceU) April 18, 2023

Пътят на живота и смъртта - от Хромово до Часов Яр, е един от най-нагледните примери за ужаса на войната на Путин:

