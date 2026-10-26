Виктор Орбан може да стане генерален секретар на ООН: Тръмп го бута, Русия и Китай не са против

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп промотира Виктор Орбан за генерален секретар на ООН и има увереност, че Русия и Китай ще подкрепят кандидатурата му. Източници от тези три страни потвърждават, че САЩ са насърчили бившия унгарски премиер да се кандидатира за поста. Той е изразил интерес, но все още не е взел окончателно решение дали да се кандидатира, съобщава The Wall Street Journal (WSJ).

Служител на Държавния департамент при Тръмп признава, че на пръв поглед идеята звучи налудничаво. След предварителни разговори обаче Китай и Русия я подкрепят. Служителят смята, че Виктор Орбан може да си осигури значителна подкрепа в Съвета за сигурност на ООН, осигурявайки до 10 гласа. "Както ни казаха служители от САЩ и друга държава, когато САЩ, Русия и Китай искат едно и също нещо в Съвета за сигурност на ООН, те обикновено го получават", се казва в материала на WSJ.

Ключовият въпрос е как ще реагират Обединеното кралство и Франция, които са постоянни членове на Съвета за сигурност и имат право на вето. В статията се предполага, че и двете страни може да се въздържат от блокиране на кандидат, подкрепен от мнозинството от членовете на съвета и останалите трима постоянни членове. Въпреки това, нито Лондон, нито Париж са споменати като заели официална позиция по въпроса.

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Името на Орбан многократно се е появявало в дискусии между американски представители относно предпочитания кандидат за следващия генерален секретар на ООН. Американски представители са заявили, че търсят "някой като Орбан", а техните китайски и руски колеги са се съгласили. Впоследствие Вашингтон е започнал да обмисля дали да се обърне директно към Орбан. В крайна сметка той е изразил интерес, но не е бил сигурен в кандидатурата си и не е искал да я обяви. Бившият унгарски премиер е отказал коментар.

Говорител на Държавния департамент на САЩ нарече Орбан "кандидат-мечта за консерваторите от MAGA“, позовавайки се на противопоставянето му на мащабната имиграция, либералните неправителствени организации и утвърдените центрове на власт в унгарската съдебна система и медии. Според друг източник, запознат с инициативата, се очаква Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс да подкрепят Орбан в надпреварата за генерален секретар на ООН, ако той реши да се кандидатира.

Назначаването на Орбан може да превърне генералния секретар на ООН в защитник на Путин и други авторитарни лидери. Остава неясно дали Орбан ще бъде включен в списъка с кандидати за гласуването. Няма официално съобщение за кандидатурата на Орбан, нито публично потвърждение, че трите сили ще го подкрепят.

Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутереш изтича на 31 декември, 2026 година.

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