Братът на Орбан пробвал да "прехване" още един украински инкасо конвой

Братът на бившия унгарски премиер Виктор Орбан се е опитал да прехване и задържи още един украински инкасо конвой с пари в брой. Това се твърди в материал на унгарското издание "444". Според него Арон Орбан, по-малкият брат на Виткор Орбан, е действал за реализирането на такава операция - унгарската медия публикува електронна кореспонденция между Арон Орбан и бизнесмена Чонгор Ласловари-Тома, който живее в Грац, Австрия.

Още: Главният прокурор на Унгария хвърля оставка заради скандала с украинското злато

Според написаното, по-малкият брат на Виктор Орбан се е свързал с Чонгор на 26 март, две седмици преди парламентарните избори в Унгария. Мъжете се запознали преди шест години. Орбан-младши попитал дали събеседникът му се занимава с политика (той се е кандидатирал за градския съвет на Грац през 2021 г.), след което му изпратил линк към новинарски репортаж за задържането на инкасатори на Ощадбанк. После го информирал, че през Австрия преминава "товар" и попитал дали Ласловари-Тома може да го "прехване". Той уточнил, че това е друг, нов конвой, а не този, спрян в началото на март в Унгария. Според "444", Арон Орбан също е предложил да свърже бизнесмена с някой, който знае кога и къде ще бъде колата в Австрия.

Ласловари-Тома не е участвал в тази схема. Той е уведомил австрийските разузнавателни служби и ръководството на Австрийската народна партия за кореспонденцията с брата на Орбан. Бизнесменът я показал и на адвокат Лорант Хорват, който представлява интересите на украинските инкасатори.

Ласловари-Тома твърди, че Арон Орбан преди това му е предлагал участие в съмнителни схеми, като например закупуване на военна техника, но той е отказал.

Журналисти уточниха, че номерът, от който са получени съобщенията, наистина принадлежи на Арон Орбан. Той и брат му, бившият унгарски премиер Виктор Орбан, не са отговорили на исканията за коментар.

Предисторията

Припомняме, че скандалът, свързан със "златния конвой" на Ощадбанк, се разигра в нощта на 6 март. Тогава унгарският антитерористичен център TEK задържа два бронирани автомобила на Ощадбанк на магистрала М5, които превозваха 40 милиона долара, 35 милиона евро и 9 кг злато към Киев. Седем души бяха разпитани и експулсирани от страната, а Будапеща задържа парите. Представители на партията "Фидес" на Орбан твърдяха, че парите са били предназначени за опозиционната партия "Тиса" на сегашния унгарски премиер Петер Мадяр.

Още: Милиони в кеш и злато: Орбан лично е наредил рейда срещу украинската "Ощадбанк" (ВИДЕО)

На 12 март Унгария върна превозните средства за превоз на пари в брой, но Ощадбанк получи ценностите обратно едва на 6 май, след изборите, на които партията на Виктор Орбан претърпя унизително поражение. През август унгарската данъчна и митническа служба прекрати наказателното дело по случая поради липса на доказателства.

Източник: "444"