Володимир Зеленски на изненадващо посещение в Саудитска Арабия

"Пристигнах в Саудитска Арабия. Ще говоря на срещата на върха на Арабската лига. Ще се срещна с престолонаследника принц Мохамед бин Салман Ал Сауд и ще проведа други двустранни преговори", каза Зеленски.

Той също така информира, че сред приоритетите на посещението му е връщането на всички политически затворници от Крим и други територии, временно окупирани от руските нашественици, както и на всички пленени и незаконно депортирани граждани.

Beginning my first-ever visit to the Kingdom of Saudi Arabia to enhance bilateral relations and Ukraine’s ties with the Arab world. Political prisoners in Crimea and temporarily occupied territories, the return of our people, Peace Formula, energy cooperation. KSA plays a…