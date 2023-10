Втора жертва на бурята "Бабет" във Великобритания (ВИДЕО и СНИМКА)

Новината за загинал втори човек в Шотландия по време на бурята "Бабет" съобщава и Анадолската агенция. Става въпрос за 56-годишен шофьор, починал в четвъртък вечерта след като падащо дърво е ударило микробус близо до Форфар в Ангъс.

Припомняме, че заради бурята в района беше изваден и трупът на 57-годишна жена. ОЩЕ: Бурята "Бабет" нанесе щети и взе жертва във Великобритания (ВИДЕО)

По-рано бе поискано стотици жители на Бречин да се евакуират.

Според Met Office това е първото червено предупреждение за дъжд, издадено в Обединеното кралство след бурята „Денис“ през февруари 2020 г.

🚨 Councillor Jill Scott who lives in Brechin describes the floods as "horrific," with people trapped and hundreds of homes flooded.



