Вулкан изригна на исландския полуостров Рейкянес (ВИДЕО)

Зрелищни кадри запечатаха изригването на лава, а в района на вулкана се носят сиви облаци дим. Местните власти обявиха, че няма непосредствена опасност за хората и изригването не е мощно.

Полуостров Рейкянес е силно сеизмична и вулканична зона. През март 2021 там бяха запечатани зрелищни фонтани от лава, високи от 500 до 700 метра.

I don’t think the tourists 50 meters next to this are aware of the aerial distance magma can travel if subjected to underground pressure #reykjanes #volcano #eruption #iceland pic.twitter.com/xri2svdaNV