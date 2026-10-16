Ударени кораби край България:

Въпрос за Тръмп усмихна Зеленски: Инцидентите в България показват големите рискове за Европа от войната в Украйна (ВИДЕО)

16 октомври 2026, 16:14 часа 1993 прочитания 0 коментара

Украинският премиер Володимир Зеленски се усмихва на предположението, че е „изкупителна жертва“ за проблемите на американския президент Доналд Тръмп преди междинните избори, предаде британското издание The Guardian. Зеленски беше попитан от Sky News дали смята, че е третиран като изкупителна жертва за вътрешните проблеми на Тръмп преди трудните междинни избори. В отговор той замълча за 15 секунди и накрая се усмихна, преди да каже:

"Това е моят отговор".

Отговорът идва на фона на сключената между Тръмп и Путин сделка за временно вдигане на санкциите срещу руския дизел.

Защо спомена България?

На въпроса дали чувства известен натиск сред европейските лидери или се страхува от потенциални промени в европейската политика с предстоящите големи избори догодина, той отговаря, че „сега усеща пълна подкрепа от Европа“.

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„Европа е много обединена и е наясно с всички рискове“, казва той.

Зеленски доипълва, че войната ясно показва „големи рискове за Европа“, припомняйки за скорошните инциденти в България, Германия, Полша и Румъния.

„Европа разбира, че докато Украйна съществува, ще има по-малко ескалация с Русия“, казва той.

Русия иска унищожение на Украйна

Според него исканията на Русия не са за Донбас или която и да е част от неговата територия, а за „съществуването на страната“. „Сега сме на крака и се борим. Каква е алтернативата? Унищожение".

Украинският президент обърна внимание, че Путин „иска да ни унищожи“ и „не зачита нашия суверенитет и териториална цялост“. „Значи наистина вярвате, че той се нуждае само от част от страната ни?“, попита още Зеленски. ОЩЕ: Няма да охлабваме санкции срещу Русия: Настроенията на Европейския съвет (ВИДЕО)

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Доналд Тръмп Володимир Зеленски война Украйна
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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