Във Франция: Загинал и тежко ранени полицаи след атака с нож на протест в защита на Конго (ВИДЕО)

Един човек загина и двама полицаи бяха тежко ранени при нападение с нож в Източна Франция в събота, извършено по време на демонстрация. Още трима полицаи бяха леко ранени при нападението в град Мюлуз, извършено от 37-годишен заподозрян, който е в списъка за наблюдение за предотвратяване на тероризма, каза прокурор Николас Хайц пред АФП.

Списъкът за наблюдение за предотвратяване на тероризма събира данни от различни органи за лица с цел предотвратяване на "терористична" радикализация. Той се появи на бял свят през 2015 г. след смъртоносни атаки срещу редакцията на сатиричното списание Charlie Hebdo ("Шарли Ебдо") и срещу еврейски супермаркет.

Единият от тежко ранените полицаи е с нараняване на сънната артерия, а другият на гръдния кош, каза Хайц. Полицията установи параметър за сигурност след нападението, което се случи по време на демонстрация в подкрепа на Демократична република Конго: Зверство: Десетки изнасилени и изгорени живи жени в ДР Конго

