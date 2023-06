Взривът на язовир "Каховка": Водата изхвърля цели къщи по плажовете на Одеса (ВИДЕО)

На практика 47 населени места в Херсонска област са под вода след бедствието - 33 от тях са на територия, контролирана от украинците, 14 са на земя, контролирана от руснаците.

ОЩЕ: Трагедията с язовир "Каховка": Руснаците не позволяват евакуация на хора без руски паспорти

Последствията от бедствието в Нова Каховка вече са видими по плажовете на Одеса - водата там изхвърля цели къщи:

Houses from the Kherson region have drifted all the way to Odesa and washed ashore. Also furniture, household appliances, and cars float in the waters. A (ecological) disaster. pic.twitter.com/ibfZXSh2tm