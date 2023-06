Трагедията с язовир "Каховка": Руснаците не позволяват евакуация на хора без руски паспорти

Actualno.com разговаря с украински граждани, живеещи в България, които имат роднини в Нова Каховка – информацията, която те ни дадоха, кореспондира със съобщеното от украинския генщаб. С много мои роднини няма връзка, откакто Каховският язовир беше взривен – руснаците не разрешават на хората да се евакуират и ги оставят да се издавят, категоричен е един от нашите източници, който е успял да осъществи връзка с един от чичовците си, живеещ в Нова Каховка. Човекът е разказал именно това - руските окупационни власти не ни пускат да излезем от къщата си и да отидем на безопасно място, отвъд обсега на наводнението, защото нямаме руски паспорти.

Оставят ги да се издавят, каза с треперещ глас жената, която ни предостави информация.

Ukrainian border guards have been helping people evacuate from flooded areas in Kherson and are delivering humanitarian aid. pic.twitter.com/zFzGdrRLzs