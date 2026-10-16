WSJ: Зеленски е готов за сделка - спира да цели руските рафинерии за 100 дни в замяна на нещо много ценно

Двама сенатори от Републиканската партия в САЩ са предложили разширяване на обхвата на сателитната мрежа Starlink с около 300 километра навътре в територията на Русия в замяна на нещо важно, което американският президент Доналд Тръмп иска. По-конкретно, ако Киев получи желаното, а се твърди, че украинският лидер Володимир Зеленски се е съгласил - то Украйна следва да преустанови ударите си срещу руски нефтопреработвателни заводи за 100 дни, съобщи The Wall Street Journal на 15 октомври, позовавайки се на източници, запознати с преговорите.

Зеленски вече заяви, че украинските сили ще продължат да обстрелват руски рафинерии (удари за две поредни нощи имаше по Рязанската рафинерия), на фона на ултиматумите на Тръмп, ограничаването на Starlink за Украйна от страна на Белия дом в рамките на около денонощие, сделката на републиканеца с диктатора Владимир Путин за руски дизел за световните пазари и оказалото се неуспешно "енергийно примирие" на Тръмп. Русия не спря да атакува енергийни обекти в Украйна след обявяването му.

Още: Ограничения за Starlink в Украйна: Американски сенатор настоява за разследване на Пентагона

Сенатори от САЩ са предложили на Зеленски по-голям обхват на Starlink за удари по руски установки за ракети

Сенаторите Роджър Уикър и Кевин Креймър са представили предложението за спиране на ударите по руски рафинерии за 100 дни пред Зеленски по време на посещението си в Киев на 9 октомври. Те бяха на визита в украинската столица като част от двупартийна делегация на Конгреса.

Володимир Зеленски е посочил, че е готов да приеме такова споразумение, щом обхватът на Starlink ще се разшири в руската територия, за да може украинските сили да целят ключови военни обекти на руснаците, твърдят източниците.

Още: Зеленски: Руснаците се опитват да се възползват от проблемите със Starlink, атаките са мащабни (ВИДЕО)

Снимка: Getty Images

Разширеното покритие би могло да осигури на украинските сили надеждна сателитна връзка по време на операции срещу руски пускови установки за балистични ракети, разположени по-далеч зад границата - именно в това Киев явно вижда големия плюс. Напоследък украинската столица беше атакувана мощно от балистични ракети, като според Зеленски два поредни дни американските партньори не са предупреждавали Украйна за нападенията, а твърдяха, че не са спирали разузнавателните данни.

Евентуална сделка потенциално би позволила на Украйна да нацели системите, преди те да изстрелят ракети, вместо да разчита единствено на противовъздушната отбрана за прехващане на идващите оръжия след изстрелването им. Така или иначе, ПВО на украинците е в доста тежко положение.

Още: Радостта на Русия продължи един ден: Starlink за Украйна е напълно възстановен

Зеленски публично заяви, че Украйна би могла да обмисли и спиране на ударите по руски нефтопреработвателни заводи в замяна на допълнителни прехващачи Patriot, произведени в САЩ. Предложението за Starlink би предложило различна форма на защита, като помогне на украинските сили да нанесат удари по самите пускови платформи, отбелязва WSJ.

Тръмп пък иска стоп на ударите по руски нефтопреработвателни заводи, защото твърди, че това покачвало цената на петрола на световните пазари, а не неговата собствена война срещу Иран, която ефективно остави Ормузкия проток затворен.

Първа стъпка за възобновяване на дипломацията

Снимка: president.gov.ua

Според изданието сенаторите разглеждат предложеното споразумение като възможна първа стъпка към съживяване на зациклилия дипломатически процес.

Дискусиите се провеждат на фона на нарастващия натиск от Вашингтон към Киев да прекрати атаките срещу руската нефтена инфраструктура. На 11 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви "енергийно примирие" между Русия и Украйна, след което Киев временно преустанови ударите срещу руски енергийни обекти.

Още: Главният секретар на МВР: Има заподозрени за палежа на "Starlink"

Въпреки че Украйна спази паузата, украинските сили впоследствие престанаха да получават ранни предупреждения от САЩ за изстрелвания на руски балистични ракети, твърдят украински официални лица. Военната версия на Starlink - Starshield - също беше ограничена, което затрудни операциите на фронта и мисиите за удари срещу руски военни цели. Това, за щастие на украинците, продължи само около денонощие.

Reuters отделно съобщи, че инструкцията за ограничаване на Starshield е дошла от Белия дом, въпреки че източниците на агенцията не посочват кой конкретно е наредил мярката. Високопоставен американски служител заявява, че Тръмп не е издал заповедта лично.

Още: Путин взе активите на голяма френска компания. "Ройтерс": Белият дом е ограничил Starlink за Украйна