Втора атака срещу Рязанската рафинерия: Пламъци и кълба дим (ВИДЕО)

За втора поредна нощ Рязанската рафинерия е била атакувана от украинските далекобойни дронове - и видеокадри от мястото на събитието подсказват, че пак е имало успешен удар. Впоследствие украинският мониторингов канал Drone Bomber съобщи, че е избухнал пожар в между 1 и 3 резервоара цистерни от парка на рафинерията. Засега губернаторът на Рязанска област Павел Малков не е обелил и дума в официалния си канал в Телеграм, след като вчера призна за удар по предприятието наред с руското военно министерство - Още: "Нямаш карти": Русия призна, че руска рафинерия гори след като Зеленски каза почваме пак

Рязанската петролна рафинерия е собственост на "Роснефт", намира се на около 200 километра югоизточно от Москва и преработва между 17 и над 18 млн. тона суров петрол годишно, което я поставя в топ 3 на най-големите руски рафинерии.

"Приблизително 50 безпилотни летателни апарата и 1 ракета са били унищожени или заглушени при отразяването на въздушен удар срещу Ростовска област снощи. Атаката беше насочена към град Батайск и девет района на областта - Аксайски, Багаевски, Боковски, Верхнедонской, Кашарски, Куйбишевски, Милеровски, Чертковски и Шолоховски", написа в официалния си канал в Телеграм губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар. Неговите думи са само един пример каква поредна нощ от дъжд от дронове преживя Русия. А руското военно министерство съобщава в официалния си канал в Телеграм, че тази нощ над руска територия са свалени 644 далекобойни украински дрона - Още: Дъжд от дронове затвори всички летища в Москва (ВИДЕО)

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