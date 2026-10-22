Z-канали: Прецакани сме, не бяхме подготвени за такава война

"Да, прецакани сме. Да, имаме проблеми. Да, не бяхме подготвени за подобна война." Скръбното признание е на основателя на Z-канала "Рибар" Михаил Звинчук. Той се оплаква още, че руското военно министерство е затънало в дългове и е зарязало руския бизнес да се защитава сам от украинсикте атаки.

"Нашето Министерство на отбраната, въпреки монументалните си мащаби, не е в състояние да осигури защитата на всеки обект. Страната ни е огромна и по дефиниция количеството отбранителна техника, необходимо за цялата ни територия, просто не може да съществува. Министерството на отбраната ни е свръхзадлъжняло. За съжаление, те дължат огромни суми на железниците и на различни банки, които финансират техните инициативи. Може би някога ще се издължат", пише Звинчук.

"Колкото и срамно да звучи", руското военно министерство "просто няма възможността са се подсигури", пише нататък руският пропагандатор и бивш служител на същото това министерство. Затова бизнесът е принуден сам да си купува ПВО, защото държавата няма да защити активите им.

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"Не бяхме подготвени за толкова много дронове", жалва се той. (А за какво бяхте подготвени като почвахте войната, да ви посрещнат с цветя и рози и питка със сол? - бел. ред.)

Също така, според Звинчук, украинските удари срещу дейта-центрове, които след това трудно и дълго се възстановяват, заплашват Русия с нарастване на социалното напрежение, "защото някой ще се разстрои, че неговите цифрови активи или други нематериални активи са изчезнали".

"Народът казва, не не, не бива така, Министерството на отбраната трябва да защити. Но Министерството на отбраната не може, Министерството на отбраната няма капацитет, колкото и дискредитиращо да звучи това", печално констатира Звинчук.

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