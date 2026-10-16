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За първи път в историята: Вериги за алкохол в Русия затварят магазини

16 октомври 2026, 14:01 часа 1621 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
За първи път в историята: Вериги за алкохол в Русия затварят магазини

Руските вериги за алкохол „Красное и Белое“, „Бристол“, „ВинЛаб“ и „Ароматный мир“ започнаха да затварят магазини, съобщава „Известия“. Сред причинет са покачващите се цени, спад в продажбите и по-строги регионални ограничения за продажба на алкохол. През третото тримесечие броят на магазините „ВинЛаб“ е намалял с три, до 2222. Това е първото намаление от основаването на веригата през 2010 г., отбелязва вестникът. В същото време нейният собственик, „Новабев Груп“, е спрял да обмисля нови места за разширяване. Нетната печалба на „ВинЛаб“ за първата половина на годината е спаднала почти три пъти, до 790 милиона рубли, въпреки че приходите са се увеличили със 7,2%, до 51,1 милиарда рубли, според финансовите ѝ отчети.

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Спад

Веригата „Красное и Белое“, която работи от 2006 г., затвори четири магазина, което също е първият случай в историята ѝ. Броят на магазините "Бристол", също част от Mercury Retail Holding, е намалял с 14. Според INFOLine, в края на юни двете вериги са имали общо 28 253 магазина - с пет по-малко, отколкото в края на 2025 г. До август броят на магазините „Ароматный мир“ е спаднал до 984, или 3,1% на годишна база. Drinx, оператор на магазини за вино и част от Luding Group, е спрял разширяването си. Според A.LIST броят на магазините за алкохол извън веригата е спаднал със 7,7% на годишна база до 65 096.

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Снимка: БГНЕС

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Пазарът е под натиск от намаляващото търсене, включително поради увеличение на акцизите и минималните цени на дребно (MRP), според топ мениджър в голяма търговска верига. От началото на 2026 г. MRP за половинлитрова бутилка водка се е увеличила със 17,2%, от 349 на 409 рубли. Акцизът върху алкохол с алкохолно съдържание над 18% се е увеличил с 11,4% до 824 рубли за литър абсолютен алкохол. Увеличението на цената прави потребителите по-чувствителни към цената на алкохола и намалява импулсивните покупки, отбелязва източникът.

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Натиск

Александър Ставцев, вицепрезидент на Руската асоциация на експертите по търговията на дребно и ръководител на WineRetail, смята, че ограниченията върху продажбите на алкохол, които много региони, включително Вологодска и Московска области, Бурятия и Забайкалски край, са въвели или затегнали от началото на 2025 г., са допълнителен фактор за натиск. Според „Росалкоголтабакктановление“ (Федералната служба за алкохол, тютюн и тютюнопушене), продажбите на алкохол в Русия са намалели с 2% на годишна база от януари до август до 613,5 милиона декалитра. В магазините за алкохол, които не са вериги, броят на касовите бележки за деветте месеца е намалял със 17%, а средният оборот на касов апарат на магазин е намалял със 7%, според данни на Evotor.

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Алкохол Русия руска икономика война Украйна
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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