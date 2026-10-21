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Захарова: Япония "ще усети" отговора ни заради продажбата на дронове на Украйна

21 октомври 2026, 13:44 часа 1044 прочитания 1 коментар
Снимка: принтскрийн/Телеграм
Захарова: Япония "ще усети" отговора ни заради продажбата на дронове на Украйна

Тези враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Това заплаши говорителката на руското МВнР Мария Захарова, след като японската частна компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.

„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция. 

„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, каза тя.

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Япония дронове Мария Захарова война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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