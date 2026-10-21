Захарова: Япония "ще усети" отговора ни заради продажбата на дронове на Украйна

Тези враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Това заплаши говорителката на руското МВнР Мария Захарова, след като японската частна компания „Тера Дрон“ съобщи миналата седмица, че е доставила дронове на Украйна.
„Опитите на японските власти да оправдаят това, твърдейки, че сътрудничеството на корпорация „Тера Дрон“ с украинските военни е просто частна инициатива, са напълно неубедителни“, заяви Захарова по време на ежеседмичната си редовна пресконференция.
„В това отношение ние ясно заявяваме, че подобни враждебни действия срещу Русия няма да останат без отговор. Те ще бъдат посрещнати с категоричен отговор и мерки, които ще бъдат усетени от Токио в съответните области“, каза тя.
🇯🇵 Russia threatens to strike Japan Last week, Japanese company Terra Drone announced that it had delivered a batch of drones to Ukraine. The news triggered a mini-meltdown in the Kremlin. Maria Zakharova threatened Tokyo with “harsh measures,” declaring that Russia “has the resources” to carry them out. The Russian Foreign Ministry spokeswoman also reiterated that Moscow considers Ukrainian weapons production facilities “legitimate targets” for strikes, adding ominously: “I think they'll hear us in Tokyo.”— NEXTA (@nexta_tv) October 21, 2026
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