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Заради протестите във Франция: Забраниха на туристите "Мона Лиза"

24 октомври 2026, 19:09 часа 1275 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради протестите във Франция: Забраниха на туристите "Мона Лиза"

В събота разочаровани туристи надничаха през заключените порти на Лувъра, лишени от възможността да видят „Мона Лиза“, тъй като галерии и музеи в цял Париж затвориха врати като предпазна мярка преди нови демонстрации, предаде "Ройтерс". Затварянията дойдоха седмица след националните демонстрации срещу разходите за живот и влошаващите се обществени услуги, които прераснаха в едно от най-тежките улични насилия, които Франция е виждала от години.

Насилието и щетите накараха правителството да наложи локални полицейски часове и да затвори много обществени места преди планираните демонстрации в събота.

"Лош момент" за туристите

Затварянето обхвана голяма част от културния сектор на столицата, включително музеите Оранжерия, Же дьо Пом и Пикасо, докато целият комплекс от градините Тюйлери, водещи към Лувъра, беше запечатан.

„Това е третият затворен музей, който посещаваме. Трябваше да ни предупредят“, каза 21-годишната посетителка Хайди Росар.

„Когато пристигнахме, си помислихме, че може да възникне някакъв проблем, но не и че музеят ще бъде затворен“, сподели 31-годишната италианка Селена Бертони пред музея „Орсе“. По време на четиридневното си пътуване до Париж тя е платила 50 евро за два билета, за да види импресионистичните картини и други шедьоври. „Лош момент“, каза тя, свивайки рамене. ОЩЕ: Гняв срещу полицейския час: Протестите във Франция започнаха със сълзотворен газ (ВИДЕО)

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Франция Мона Лиза Лувър протести
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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