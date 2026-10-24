Заради протестите във Франция: Забраниха на туристтите "Мона Лиза"

В събота разочаровани туристи надничаха през заключените порти на Лувъра, лишени от възможността да видят „Мона Лиза“, тъй като галерии и музеи в цял Париж затвориха врати като предпазна мярка преди нови демонстрации, предаде "Ройтерс". Затварянията дойдоха седмица след националните демонстрации срещу разходите за живот и влошаващите се обществени услуги, които прераснаха в едно от най-тежките улични насилия, които Франция е виждала от години.

Насилието и щетите накараха правителството да наложи локални полицейски часове и да затвори много обществени места преди планираните демонстрации в събота.

"Лош момент" за туристите

Затварянето обхвана голяма част от културния сектор на столицата, включително музеите Оранжерия, Же дьо Пом и Пикасо, докато целият комплекс от градините Тюйлери, водещи към Лувъра, беше запечатан.

„Това е третият затворен музей, който посещаваме. Трябваше да ни предупредят“, каза 21-годишната френска посетителка Хайди Росар.

„Когато пристигнахме, си помислихме, че може да възникне някакъв проблем, но не и че музеят ще бъде затворен“, сподели 31-годишната италианка Селена Бертони, която работи в сферата на социалното образование, пред музея „Орсе“. По време на четиридневно пътуване до Париж тя беше платила 50 евро (56 долара) за два билета, за да види импресионистичните картини и други шедьоври. „Лош момент“, каза тя, свивайки рамене. ОЩЕ: Гняв срещу полицейския час: Протестите във Франция започнаха със сълзотворен газ (ВИДЕО)