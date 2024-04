Заради закона за чуждестранните агенти: Тежки сблъсъци между протестиращи и полиция в Тбилиси (ВИДЕО)

Сблъсъците ескалираха, като се наложи полицията да използва водни оръдия и сълзотворен газ срещу недоволните. При стълкновенията има пострадали. Според очевидци, специалните части се опитват да изтласкат хората от пространството пред парламента.

Снощи правната комисия на грузинския парламент подкрепи на второ четене законопроекта за „чуждестранните агенти“. Според грузински медии това се е случило, след като председателят на парламента е отстранил почти всички опозиционни депутати и представители на неправителствени организации от залата преди гласуването.

A protest rally against the draft law "on foreign agents" is taking place in #Batumi these minutes pic.twitter.com/cRM4nPrKsr

В отговор за поредна вечер пред парламента се събраха хиляди протестиращи, които искат отмяна на законопроекта. Снощи около 100 000 души протестираха отново срещу този законопроект.

Ако бъде приет, законът предвижда организациите, които получават повече от 20% от финансирането си от чужбина, да се регистрират като "организация, защитаваща интересите на чужда сила", под заплаха от глоби. Правителството уверява, че този закон ще донесе повече "прозрачност" във финансирането на организациите, но критиците му се опасяват, че той ще бъде използван като инструмент за репресии срещу НПО и независими медии.

Европейският съюз, към който Грузия се стреми да се присъедини, призова текстът да бъде оттеглен, защото противоречи на програмата за реформи, която страната трябва да предприеме, за да напредне по пътя към членството, пише БТА. Сегашният законопроект "ще отблъсне Грузия от ЕС, вместо да я доближи до него", подчерта днес в „Х“ председателят на Европейския съвет Шарл Мишел.

The Georgian people have chosen the European path and in response, the European Council granted #Georgia the candidate status last December.



Let me be clear: the draft Law on Transparency of Foreign Influence is not consistent with Georgia’s EU aspiration and its accession…