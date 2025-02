Зеленски: Ако Украйна не е в НАТО, Путин трябва да се оттегли от нашата страна (ВИДЕО)

„Ако разрешаването на Украйна да се присъедини към НАТО се протака отново и отново и отнеме години, а може би и десетилетия и то не заради нас, а заради нашите партньори, то какво ще ни защитава срещу това зло през цялото това време по пътя ни? Коя военна помощ, чии ракети? Ще ни дадат ли ядрени оръжия?“. Този въпрос зададе украинският президент Володимир Зеленски пред журналиста Пиърс Морган.

„Ще ни дадат ли ракети в количествата, които са ни нужни, за да спрем Русия? Какви оръжия могат да спрат руските ядрени ракети? Това е риторичен въпрос. Така че нека направим следното – дайте ни обратно ядрени ракети, дайте ни ракетни комплекси, партньори, финансирайте нашата едномилионна армия и дислоцирайте ваш контингент на наша територия. Ние искаме стабилност, хората искат спокойствие“, каза още Зеленски.

"If allowing Ukraine to join NATO is being protracted again and again, what will be defending us against this evil? Will we be given nuclear weapons? Will they give us missiles in quantities so we can stop Russia? What else can stop Russia. Give us back nuclear arms," Zelensky… pic.twitter.com/G8ojLwyNKb