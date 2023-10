Зеленски и арменският премиер с първа среща - обсъдиха сигурността в Южен Кавказ (СНИМКИ и ВИДЕО)

"По време на първата ни среща с министър-председателя на Армения Никол Пашинян и аз се спряхме на ситуацията със сигурността в Южен Кавказ. Украйна е заинтересована от стабилността на региона и приятелските отношения с неговите народи", заяви украинският лидер относно Нагорни Карабах, който попадна под контрола на Азербайджан след двудневна военна операция.

Zelenskyy: "During our first-ever meeting with the Prime Minister of Armenia, Nikol Pashinyan and I focused on the security situation in the South Caucasus. Ukraine is interested in the stability of the region and friendly relations with its peoples. We also discussed our… pic.twitter.com/dvmaefdy9A

"Обсъдихме също така нашето двустранно сътрудничество и междурегионалните икономически проекти", добави Зеленски.

Украинският лидер се срещна и с френския президент Еманюел Макрон, като двамата са обсъдили укрепването на противовъздушната отбрана на Украйна, както и на сигурността на Одеския регион и Черно море. Това е изключително важно за стабилността на цяла Европа и света, каза Зеленски.

"Ние работим заедно за постигането на тази цел. Всички наши предишни споразумения за укрепване на отбраната на Украйна се изпълняват. Ще има още добри новини за нашите войници. Благодаря на президента Макрон и на френския народ за твърдата им и постоянна подкрепа за Украйна", подчерта той.

Zelenskyi held a meeting with Macron.



"Strengthening the air defense of Ukraine, as well as the security of the Odesa region and the Black Sea, is critically important for the stability of our entire Europe and the world. We are working together towards this goal. All our… pic.twitter.com/BHz2oa4Lcm