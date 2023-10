Испания обеща ПВО и енергийна помощ на Украйна за зимата

Зеленски е в Гранада, където участва в третата среща на Европейската политическа общност – форум за насърчаване на сътрудничеството между повече от 40 държави, създаден след руската инвазия в Украйна.

"Подготвяме се да започнем преговори за присъединяването на Украйна към ЕС под председателството на Испания. Благодарим ви, че подкрепихте това наше начинание", написа Зеленски в "Телеграм", обръщайки се към властите в Мадрид.

Още: За да защити зърнените коридори: Германия усилва ПВО системата на Украйна

Двамата със Санчес са обсъдили и предоставянето на енергийно оборудване на Украйна преди зимния период, както и работата и защитата на зърнения коридор.

Снимка: Getty Images

"Благодаря на министър-председателя и на цялото испанско общество за подкрепата и ясното осъждане на руската агресия!", добави още Зеленски.

Още: Зеленски: Правим всичко възможно да се сдобием с още ПВО системи (ВИДЕО)

Междувременно той коментира и какво се случва с американската помощ за Киев. „Смятам, че в Украйна вече спряхме да се тревожим още от първия ден на пълномащабната война. Твърде късно е за нас да се тревожим. Бях във Вашингтон и Джо Байдън ме увери в 100-процентовата подкрепа“, каза украинският президент в Гранада.

Zelenskyi reacted on what is happening in the US regarding the support for Ukraine.



"I think that in Ukraine we have finished worrying since the first day of a full-scale war. It is too late for us to worry. I think we have to work. I have been in Washington and Joe Biden… pic.twitter.com/qfbVy6Mpqz