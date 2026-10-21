Зеленски каза на какъв точно вариант за мир е съгласен (ВИДЕО)

"Прекратяване на огъня" или "спиране на убийствата" - така ще го наречем, ако стане. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, който описа какъв е "истинският начин да спрем войната". Той говори пред Fox News.

Още: Бивш съветник на Тръмп: Иска Зеленски да капитулира (ВИДЕО)

Какъв е този начин - спиране на огъня и замразяване на фронтовата линия и загуба на около 20-25% от Украйна спрямо международно признатите ѝ граници от 1991 година в полза на Русия. Но Зеленски нямаше предвид признаване на тези 20-25% за руски - той от дълго време защитава позиция, че тези украински земи все някога ще бъдат върнати, като залага, че това ще се случи по пътя на дипломацията.

"Бихте ли се съгласили на мирно споразумение, което ще заключи сегашното състояние на нещата, при което все още бихте запазили 75% или повече от територията на вашата страна, независимо как е започнало всичко? Бихте ли се съгласили с настоящото състояние на нещата?

Да. Трябва да замразим ситуацията сега и вярвам, че това е истинският начин да се сложи край на тази война. Наричаме го "прекратяване на огъня" или "спиране на убийствата", както го каза президентът Тръмп. Замразяване и спиране. И, разбира се, това е минимумът, от който се нуждаем от Русия днес. След това, разбира се, ще се обърнем към президента и европейците и ще поискаме гаранции за сигурност. Най-важното е мирът и мир, осигурен на база "сигурност":

Interviewer: Would you accept a peace deal that freezes everything the way it is right now, where you still keep 75 percent or more of your country? Regardless of how it started, would you accept where it is right now? Zelensky: Yes. https://t.co/g0kEHey9p7 — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026

Същевременно Зеленски беше категоричен, че Путинова Русия не печели на фронта и затова опитва всякакви други похвати, за да победи. На първо място - огромни количества дронове и ракети. Украинският президент призова за дипломация, защото цивилните в Украйна страдат - ОЩЕ: Край: Руската офанзива през 2026 срещу крепостния пояс на Украйна се провали, операция "Вивалди" успя

Zelensky: They’re not winning on the battlefield. That’s why they want to use any kind of pressure on us to push us from our land. It’s not fair. We can’t just leave our country, our houses. It’s our children. So we speak about staying where we stand. Let’s move to diplomacy. It’s a great idea, the ceasefire of the President of the United States. — Clash Report (@clashreport) October 21, 2026