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Зеленски към САЩ, без да ги назовава: Отричате реалността! За жертвата няма ПВО, на агресора му се вдигат санкции (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 12:16 часа 2041 прочитания 3 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски към САЩ, без да ги назовава: Отричате реалността! За жертвата няма ПВО, на агресора му се вдигат санкции (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че за пореден път в рамките на последната седмица американските партньори на Киев не са предупредили военновъздушните сили за изстрелване на руски балистични ракети по столицата и в по-широкия регион. Това се случва, въпреки че вчера (неделя 18 октомври) лидерът на Украйна обяви пълно възстановяване на обмена на разузнавателна информация със САЩ. От Вашингтон също заявиха официално, че продължават помощта.

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"През нощта беше нанесена поредната руска атака с балистични ракети, проведена на няколко вълни, и отново не последва предварително предупреждение от нашите партньори. Те отново нацелиха енергийни съоръжения и инфраструктура, но бяха нанесени щети и на медицинска клиника, училище, метростанция и обикновени жилищни сгради. Общо руснаците изстреляха 16 балистични ракети в целенасочена атака срещу Киев и Киевска област. Руснаците изстреляха също така над 200 дрона от различни типове, включително „Шахед“ с реактивни двигатели, като атаките обхванаха територията от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ровненска и Одеска област. За съжаление, има жертви. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки. Ранените получават медицинска помощ. През нощта и тази сутрин Русия атакува енергийни съоръжения в областите Виница, Волин, Кировоград, Киев, Николаев, Житомир, Хмелницки, Харков, Тернопол, Одеса и Ровно. Само през тази една нощ бяха повредени повече от 10 енергийни инфраструктурни съоръжения, а поне 550 000 семейства останаха без ток. Ремонтни екипи работят на място", заяви Зеленски в социалните мрежи.

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"Украйна винаги е отговаряла положително на ВСЯКО предложение за примирие, но Русия отговаря отново и отново с балистични ракети"

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"Украйна никога не е искала тази война и ние сме приветствали буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно приключване на конфликта. Ние реагирахме положително на ВСЯКО предложение за прекратяване на огъня. Отговорът на Русия, отново и отново, беше балистични ракети, „Шахед-и“ и убийства. Путин не само не иска да сложи край на тази война – той дори не иска да предприеме никакви стъпки към деескалация. ВСЕКИ един от нашите партньори е преживял това на собствения си гръб, когато е чул отказите на Русия. И е от решаващо значение да наричаме нещата с истинските им имена. Да наричаме агресора агресор и да помогнем на Украйна да защити човешките животи", добави Зеленски.

"Когато доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна се блокират, докато на Русия се предоставят облекчения или отлагания на санкциите, това, за съжаление, е отричане на реалността от страна на нашите партньори", разкритикува той САЩ, без да ги назовава, тъй като Доналд Тръмп вдигна наказателни мерки срещу Москва, за да може да има износ на руски дизел.

"Реалността е, че войната продължава, и тя продължава единствено заради руските удари и желанието на Русия да я удължи. Благодаря на всички, които признават тази реалност и помагат на Украйна!", завърши Володимир Зеленски.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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