Зеленски към САЩ, без да ги назовава: Отричате реалността! За жертвата няма ПВО, на агресора му се вдигат санкции (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че за пореден път в рамките на последната седмица американските партньори на Киев не са предупредили военновъздушните сили за изстрелване на руски балистични ракети по столицата и в по-широкия регион. Това се случва, въпреки че вчера (неделя 18 октомври) лидерът на Украйна обяви пълно възстановяване на обмена на разузнавателна информация със САЩ. От Вашингтон също заявиха официално, че продължават помощта.
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"През нощта беше нанесена поредната руска атака с балистични ракети, проведена на няколко вълни, и отново не последва предварително предупреждение от нашите партньори. Те отново нацелиха енергийни съоръжения и инфраструктура, но бяха нанесени щети и на медицинска клиника, училище, метростанция и обикновени жилищни сгради. Общо руснаците изстреляха 16 балистични ракети в целенасочена атака срещу Киев и Киевска област. Руснаците изстреляха също така над 200 дрона от различни типове, включително „Шахед“ с реактивни двигатели, като атаките обхванаха територията от Харковска и Днепропетровска област до Волинска, Ровненска и Одеска област. За съжаление, има жертви. Изказвам съболезнования на техните семейства и близки. Ранените получават медицинска помощ. През нощта и тази сутрин Русия атакува енергийни съоръжения в областите Виница, Волин, Кировоград, Киев, Николаев, Житомир, Хмелницки, Харков, Тернопол, Одеса и Ровно. Само през тази една нощ бяха повредени повече от 10 енергийни инфраструктурни съоръжения, а поне 550 000 семейства останаха без ток. Ремонтни екипи работят на място", заяви Зеленски в социалните мрежи.
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"Украйна винаги е отговаряла положително на ВСЯКО предложение за примирие, но Русия отговаря отново и отново с балистични ракети"
Another Russian ballistic missile attack came in several waves overnight, and once again, there was no early warning from our partners. They again targeted energy facilities and infrastructure, but a medical clinic, a school, a metro station, and ordinary residential buildings were also damaged. In total, the Russians launched 16 ballistic missiles in a deliberate attack on Kyiv and the Kyiv region. The Russians also launched more than 200 drones of various types, including jet-powered “shaheds,” with attacks spanning from the Kharkiv and Dnipro regions to the Volyn, Rivne, and Odesa regions. Sadly, there are casualties. My condolences to their families and loved ones. Those who were injured are receiving assistance. Overnight and this morning, Russia attacked energy facilities in the Vinnytsia, Volyn, Kirovohrad, Kyiv, Mykolaiv, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Kharkiv, Ternopil, Odesa, and Rivne regions. In this one night alone, more than 10 energy infrastructure facilities were damaged, and the lights went out for at least 550,000 families. Repair crews are working at the sites. Ukraine never wanted this war, and we have welcomed literally EVERY attempt by our partners to bring this war to a dignified end. We have responded positively to EVERY ceasefire proposal. Russia's response, time and again, has been ballistic missiles, “shaheds,” and killings. Putin not only doesn't want to end this war – he doesn't even want to take any steps toward de-escalation. EVERY ONE of our partners has experienced this firsthand when they heard Russia's refusals. And it is crucial to call things what they are. To call the aggressor an aggressor and help Ukraine defend lives. When deliveries of missiles for Ukraine's air defense are blocked while Russia is granted relief or delays in sanctions, this is, unfortunately, a denial of reality on the part of our partners. The reality is that the war continues, and it continues solely because of Russian strikes and Russia's desire to drag this war out. I thank everyone who recognizes this reality and helps Ukraine!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2026
"Украйна никога не е искала тази война и ние сме приветствали буквално ВСЯКА инициатива на нашите партньори за достойно приключване на конфликта. Ние реагирахме положително на ВСЯКО предложение за прекратяване на огъня. Отговорът на Русия, отново и отново, беше балистични ракети, „Шахед-и“ и убийства. Путин не само не иска да сложи край на тази война – той дори не иска да предприеме никакви стъпки към деескалация. ВСЕКИ един от нашите партньори е преживял това на собствения си гръб, когато е чул отказите на Русия. И е от решаващо значение да наричаме нещата с истинските им имена. Да наричаме агресора агресор и да помогнем на Украйна да защити човешките животи", добави Зеленски.
"Когато доставките на ракети за противовъздушната отбрана на Украйна се блокират, докато на Русия се предоставят облекчения или отлагания на санкциите, това, за съжаление, е отричане на реалността от страна на нашите партньори", разкритикува той САЩ, без да ги назовава, тъй като Доналд Тръмп вдигна наказателни мерки срещу Москва, за да може да има износ на руски дизел.
"Реалността е, че войната продължава, и тя продължава единствено заради руските удари и желанието на Русия да я удължи. Благодаря на всички, които признават тази реалност и помагат на Украйна!", завърши Володимир Зеленски.
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