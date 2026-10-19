Войната в Иран:

Тръмп обвини Зеленски за войната, а не Путин. Зеленски е категоричен: Предадоха ни (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 6:25 часа 778 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Тръмп обвини Зеленски за войната, а не Путин. Зеленски е категоричен: Предадоха ни (ВИДЕО)

Искам тази война да спре. Зеленски не го е грижа - можеше да сключи по-добра сделка преди 2 години, сега страната му е в руини и си загубила дори "океаните". Той използва руските рафинерии като мишени, фермерите и животновъдите страдат, но Русия въпреки това изнася милиони барели дизел на ниска цена - това са основните акценти от публикация на американския президент Доналд Тръмп в публикация в неговата лична социална мрежа Truth Social. И тази публикация дойде след почти седмица много малко думи за войната в Украйна, излезели от устата на президента на САЩ - но написаното сега показва, че той все повече застава на страната на руския диктатор Владимир Путин, който подпали пълномащабната война в Украйна и е издирван от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца.

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От своя страна Зеленски даде две много силни интервюта преди Тръмп да отговори по този начин - пред Meet The Press на NBC и пред Bloomberg. И най-силното му послание беше следното - пред Bloomberg, беше, че изглежда САЩ искат войната да свърши за сметка на Украйна, тя да капитулира. "Не искам да мисля, че нашите американски партньори вярват, че войната може да приключи по-рано за сметка на Украйна. Но така изглежда". А на въпрос на NBC дали се чувства предаден от Тръмп, Зеленски ясно повтори": "Не знам всички детайли защо президентът Тръмп направи тези сделки с Путин. Но не изглежда, че ни приближават към мир - това ще окуражи Путин в желанието му да ни окупира. Затова абсолютно честно споделих чувствата си и те не са се променили. Надявах се президентът (Тръмп) да е на наша страна, най-малкото да е в средата" - ОЩЕ: Въпрос за Тръмп усмихна Зеленски: Инцидентите в България показват големите рискове за Европа от войната в Украйна (ВИДЕО)

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Той напомни пред Bloomberg, че е опитал следния вариант с американците - ние спираме да атакуваме руските рафинерии за 100 дни, САЩ ни дават ракети-прехващачи за системите "Пейтриът", за да се защитаваме. "Но "те" просто искат да спрем да атакуваме дизела (без нищо в замяна). И ако го направим, ще ни откажат още нещо", смята Зеленски. Според него, Тръмп има добри отношения с Путин. "Но едно нещо не работи тук. В момента Тръмп не може да принуди Путин да прекрати войната", посочи украинският президент.

Зеленски каза и, че САЩ доставят само 12 ракети-прехващачи "Пейтриът" на месец на Украйна, което е приблизително една четвърт от количеството, доставено по времето на Байдън. "Платихме за оръжията. Част от доставките са одобрени, а останалите не са. И това не е технически проблем", добави той, визирайки допълнителните доставки, след като Тръмп само настоява как Байдън дал едва ли не неограничено количество оръжия на Украйна.

Според Зеленски, сега Украйна я очакват опасни дни преди изборите за Конгреса на 3 ноември, които се очаква Тръмп и републиканците да загубят. "Политиката е много агресивна по време на избори. Мисля, че сега е агония, но след изборите животът ще продължи и вярвам, че ще бъде по-спокойно", уточни украинският президент.

Пълната публикация на Тръмп

"Решението ми относно Русия е много просто. В процес съм на преговори за мир във войната между Русия и Украйна и не искам да правя нищо, което би отдалечило, глупаво, Русия от масата за преговори.

Постига се голям напредък, включително и текущите преговори за заложници! Подписването на този документ в този момент ще го направи и мога да го подпиша по-късно или когато пожелая! Може би по-важното е, че Русия прави много малко, ако изобщо прави нещо, за да помогне на Ислямска република Иран, в сравнение с това, което би могла да прави, и искам да го запази и ще го направя, освен ако глупави хора не се попречат.

И накрая, Зеленски използва дизеловите рафинерии в Русия като мишена, знаейки, че тези атаки сериозно вредят на световните пазари на дизел, включително тези в Съединените щати. Фермерите, животновъдите и бизнесите от всякакъв вид страдат силно от това, но Русия въпреки това изпраща, на ниска цена, милиони барели дизел по света. Зеленски не го е грижа и честно казано, с всички пари, които Европа, както е известно, му дава, и които нечестният Джо Байдън му е давал в миналото, той не иска да сложи край на тази война и вероятно никога не е искал - ОЩЕ: Путин принуди Тръмп да танцува канкан без гащи

Можеше да сключи по-добра сделка преди две години, отколкото сега. Страната му е в руини, голяма част от земята му е загубена, океаните и моретата му са изчезнали, а мъжете му са малко, ранени и/или мъртви. ИСКАМ ТАЗИ ВОЙНА ДА СПРЕ! Благодаря ви за вниманието към този въпрос" - Още: Украйна не бива да избира между защитата на гражданите си и умилостивяването на Тръмп

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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