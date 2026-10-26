Войната в Украйна:

Зеленски наблегна отново кои са червените линии за Украйна в мирни преговори (ВИДЕО)

26 октомври 2026, 12:43 часа 790 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Зеленски наблегна отново кои са червените линии за Украйна в мирни преговори (ВИДЕО)

"Не може да говорим за неутралност на нашата държава. И не може да говорим за намаляване на украинската армия - това е визия, принципно споделяна и от американците. Това няма да помогне на никого. Не подлежи на дискусия". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в поредното си интервю.

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Зеленски обаче не пожела да говори изрично и в дълбочина за червените линии на Украйна, след като беше попитан дали неутралността и армията са такива - защото има описани в документи договорености със САЩ за украинските червени линии. Но не отрече, че армията и неутралитетата са точно такива линии. "Позицията ни е ясна - гаранциите ни за сигурност не може да бъдат диктувани от Руската федерация", подчерта украинският президент:

Същевременно той пак критикува поведението на някои уж партньори на Украйна за налагането на санкции срещу Русия. Има си процедура санкции да се премахват - това не може да е свързано с моментна икономическа изгода за Америка, Русия, Азия, Африка, Европа или Украйна. "Санкциите бяха наложени заради руската агресия, завземането на наши територии, незаконната окупация и убийствата. Следователно премахването на санкциите може да бъде обвързано единствено с прекратяването на войната, дипломацията, възстановяването и гаранциите за сигурност", каза Зеленски:

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Украинският президент пак повтори, че далекобойните украински удари по руски рафинерии не са повлияли на цените на дизела на световните пазари. Русия изнася 2% от дизела на световните пазари, напомни той - Още: За 3 дни Украйна взриви 6 завода директно свързани с руските ракети: Storm Shadow също се намеси (ОБЗОР - ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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