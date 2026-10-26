Зеленски наблегна отново кои са червените линии за Украйна в мирни преговори (ВИДЕО)

"Не може да говорим за неутралност на нашата държава. И не може да говорим за намаляване на украинската армия - това е визия, принципно споделяна и от американците. Това няма да помогне на никого. Не подлежи на дискусия". Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в поредното си интервю.
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Зеленски обаче не пожела да говори изрично и в дълбочина за червените линии на Украйна, след като беше попитан дали неутралността и армията са такива - защото има описани в документи договорености със САЩ за украинските червени линии. Но не отрече, че армията и неутралитетата са точно такива линии. "Позицията ни е ясна - гаранциите ни за сигурност не може да бъдат диктувани от Руската федерация", подчерта украинският президент:
Zelensky: We cannot talk about the neutrality of our state. We cannot talk about limiting the Ukrainian army. Restrictions on our army and Ukraine's neutrality are not up for discussion. https://t.co/qNIctnXDZt— Clash Report (@clashreport) October 26, 2026
Същевременно той пак критикува поведението на някои уж партньори на Украйна за налагането на санкции срещу Русия. Има си процедура санкции да се премахват - това не може да е свързано с моментна икономическа изгода за Америка, Русия, Азия, Африка, Европа или Украйна. "Санкциите бяха наложени заради руската агресия, завземането на наши територии, незаконната окупация и убийствата. Следователно премахването на санкциите може да бъде обвързано единствено с прекратяването на войната, дипломацията, възстановяването и гаранциите за сигурност", каза Зеленски:
Zelensky: It doesn't matter whether lifting sanctions is economically beneficial to America, Russia, Asia, Africa, Europe or Ukraine. Sanctions were imposed because of Russian aggression, the seizure of our territories, illegal occupation and killings. Therefore, lifting sanctions can only be linked to ending the war, diplomacy, reconstruction and security guarantees.— Clash Report (@clashreport) October 26, 2026
Украинският президент пак повтори, че далекобойните украински удари по руски рафинерии не са повлияли на цените на дизела на световните пазари. Русия изнася 2% от дизела на световните пазари, напомни той - Още: За 3 дни Украйна взриви 6 завода директно свързани с руските ракети: Storm Shadow също се намеси (ОБЗОР - ВИДЕО)
Zelensky: Our strikes did not affect global prices, of course. Russia's diesel exports are almost nothing in global terms. We talked about it — around 2%, something like that. The other 98% comes from other exporters. https://t.co/brGMhfV3bK— Clash Report (@clashreport) October 26, 2026