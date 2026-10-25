Зеленски не спира да разбива лицемерието на Тръмп и САЩ. Мъск се изяви отново (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Санкциите работят, но абсолютните санкции. Ако ги налагате, моля, не ги отменяйте". Тези думи на украинския президент Володимир Зеленски демонстрират в пълна мяра защо вече почти 5 години минаха, а войната в Украйна, подпалена от руския диктатор Владимир Путин, продължава да гори. И Зеленски доста ясно обясни защо:

Zelensky: Sanctions work, but total sanctions. If you impose them, please don't lift them. You speak about frozen assets, but there are other countries where Russia can still use its money. https://t.co/1jsx5sAHIf — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

"Говорите за замразени активи – не може да замразявате в Европа, а да има и други страни, където Русия все още може да използва парите си". "Не можете просто да наложите санкции и след това да ги отмените, защото зимата е трудна. Налагате санкции на петрола, но не и газа, има санкции на природен газ, но не и втечнен природен газ, на бензин, но не и на дизел. След това слагате санкции на дизела и отменяте санкциите. Санкционирате химични вещества, а след това казвате, че е трудно за фермерите без торове. Замразявате активи, а след това отменяте санкциите върху части от банковата система", добави украинският президент:

Zelensky: You can't just impose sanctions and then lift them because winter is difficult. You sanction oil but not gas, natural gas but not LNG, petrol but not diesel. Then you sanction diesel and lift the sanctions. You sanction chemicals, then say it's difficult for farmers without fertilizers. You freeze assets, then lift sanctions on parts of the banking system. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Пред ABC News, Зеленски каза със солидна доза ирония, че е нормален човек, "може би не чак такъв хуманист като Путин – различни сме, но опитвам да бъда възможно най-добър". С тези думи украинският президент жегна задочно Стив Уиткоф, специалния пратеник на американския президент Доналд Тръмп за Близкия изток. Уиткоф хем е пратеник за Близкия изток, хем се занимава 2 години с Украйна и резултат от работата му няма – ОЩЕ: Пратеникът на Тръмп нарече Путин "голям хуманист"

Зеленски заяви и нещо друго важно и то по адрес на Доналд Тръмп: "Може би някой си мисли, че трябва да съм благодарен всяка секунда – не мога и между нас казано, когато някой иска да ми благодари няколко пъти, чувствам това като нещо странно. Такива хора искат да изглеждат по-добри, отколкото са". Достатъчно е да си благодарен на някого и да ми благодариш за помощта веднъж, два пъти, три пъти. Но е важно и да бъдеш себе си и честен – а не да благодариш всяка секунда, което, от думите на Зеленски стана ясно, че всъщност е лицемерие. Самият Тръмп нееднократно се оплакваше в различни периоди назад, че Зеленски и Украйна не били благодарни за американската помощ:

💥 Zelenskyy: "Maybe I'm not such a big humanitarian as Putin, of course. But I try my best" In an interview with ABC News, Zelenskyy was asked whether accusations that he was insufficiently grateful to the US offended him. In response, he reflected on gratitude and what it means to be human: "Better to have such partners like me, grateful at the moments when we really feel this, than to be grateful each second and be like Putin. Be very grateful. But when you will go, yes, the knife will come to your back." — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2026

По темата с благодарността – Зеленски обяви, че през последните 90 месеца САЩ са доставили на Украйна само 24 ракети-прехващачи за ПВО системи Patriot (украинският президент наблегна – стратегическият ни партньор САЩ), докато само през първите 48 часа на войната с Иран тамошните съюзници на Съединените щати са изстреляли около 2000 такива ракети, за да се защитават от иранските ракети и дронове – ракети-прехващачи, доставени от американския съюзник:

Zelensky tells ABC News Ukraine has received just 24 Patriot missiles from the US in the last 90 days, compared to over 2,000 used by the US and Middle Eastern allies in just the first few days of the war against Iran. https://t.co/wc9gtkeGhQ — WarTranslated (@wartranslated) October 24, 2026

Пример точно за благодарността е поведението на милиардера Илон Мъск, който открито каза, че спрял Starlink за Украйна, защото тя го използвала да убива хора - сега тази възможност (Мъск я нарича пробойна) била елиминирана. Starshield обаче била военна услуга под контрола на правителството на САЩ и какво то правело е негова работа, по думите на Мъск, който счита, че без Starlink фронтът в Украйна би се сринал набързо. Интересно как обаче фронтът е удържал толкова време без Starlink да бъде използван, за да бъдат избивани руски войници и съответно Мъск не е имал проблем с това? В публикация в социалната си мрежа "Х" той кълне и "военнолюбците", които не предлагали реалистично решение за войната. Какво предлага той, който изглежда се счита за "миротворец", не е ясно. Ясно е обаче, че имаше много сериозен натиск Starlink/Starshield да заработи както трябва в Украйна, включително в окупираните от руснаците територии, а Доналд Тръмп не призна да е нареждал спиране на услугите. Но той призна, че говорил с Мъск за Starlink/Starshield, без да уточнява какво точно му е казал. Серхий Бескрестнов, съветник на Зеленски по електронни и радиокомуникации, изрично написа в канала си в Телеграм, че Starlink за Украйна работи отдавна само при скорост на движещи се обекти от до 90 км/ч и това за военни операции е крайно недостатъчно: "Ние не можем да използваме търговската верися Starlink за средни и далекобойни удари" - ОЩЕ: Системата Starlink отново работи безпроблемно в Украйна

Correct. Using Starlink, a civilian commercial service, for offensive drone strikes to kill people has never been allowed, nor should it be. Starshield, a different system, is controlled by the US government. What they decide to do is up to them. Ukraine military violated Starlink terms of service and used it for offensive drone strikes to kill people. That loophole was closed last week. Starlink remains critical to the defense of Ukraine, as it is the only system that cannot be jammed or blown up, at least for now. Were Starlink to be turned off, the Ukrainian front line would collapse immediately. This is NOT a threat, it is simply a statement of fact. Starlink was also crucial to preventing Russia from overrunning Ukraine in the early days of the war, as all other means of communication were destroyed or jammed by Russia. SpaceX has done more to defend Ukraine than any private company on Earth BY FAR. That said, I have nothing but UTTER CONTEMPT for the virtue-signaling evil warmongers who push for endless slaughter and offer no realistic solution to the conflict. May you burn in hell. End of story. — Elon Musk (@elonmusk) October 24, 2026

Zelensky says Starlink and Starshield have now been restored to the speeds Ukraine had before the restrictions. Restoration began overnight, and tests this morning confirmed both systems are working at speeds sufficient for frontline logistics and defending against jet-powered Shaheds. He thanked members of Congress, senators, the media, the State Department, President Trump and other partners who helped address the issue. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2026

Over the past two months, pilots of Ukraine’s K-2 Unmanned Systems Brigade have been striking Russian maritime, rail and road logistics. The unit says September and October were especially active in the Black Sea and across southern routes. #Ukraine https://t.co/yEm6jcFDKv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 24, 2026

Reporter: Have you spoken to Elon Musk about the Ukraine situation? Trump: I have, yeah. Reporter: Can you tell us about that? Trump: No, I can't. https://t.co/BPJkGN0p44 — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

Що се отнася до това докъде стигна армията на Путин в Донбас за 4,7 години пълномащабна война, Зеленски беше категоричен – контролира 19,3% от суверенната територия на Украйна. Ако Донбас изцяло премине под руски контрол, това ще са 25% от Украйна – но сега не е така. Украинският президент пак повтори, че страната му е готова да спре военните действия по сегашната фронтова линия, но не и да признае за руска земя вече окупираното от Русия. А Путин иска да бъдат признати изцяло за руски земи целите Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област, както и Крим. Но американският държавен секретар Марко Рубио не спира да повтаря как войната не била за капитулацията на цяла Украйна, била само за Донбас, за "едва 11%" от Украйна. Интересно ако имаше война примерно "само за Флорида", САЩ какво щеше да направи? Но Рубио призна, че Русия не може да превземе Донбас по военен път и че Украйна си има причини да воюва, една от които е заради отбраната на цялата Украйна и националната ѝ сигурност в дългосрочен аспект:

🚨 Russia currently controls 19.3% of Ukraine's territory — Zelenskyy "When somebody speaks about 25%, it means that we have to [withdraw] by ourselves from all the Donbas, and it will mean, yes, they will control 25%," the Ukrainian president said in an interview. As for freezing the front line, Kyiv is ready to end the war as quickly as possible and is indeed open to a ceasefire along the current line of contact. However, Ukraine will never agree to recognize the temporarily occupied territories as Russian, Zelenskyy stressed. — NEXTA (@nexta_tv) October 24, 2026

Marco Rubio on Ukraine War: That war, while people keep talking about it as a war in Ukraine, that war is about Donbas. It's about one region of the country. At its core, it's about 11% of one part of that country that Russia wants and cannot take militarily, and that Ukraine is unwilling to give up. — Clash Report (@clashreport) October 24, 2026

"Бихме искали да се върнем към реалност, в която Русия и Украйна сключват сделка и тогава бихме могли да правим бизнес и с двете страни. Знаете, сключих сделка с Украйна, за да получа техните редкоземни минерали на стойност до 1 трилион долара. Причината е, че Байдън им даде военно оборудване на стойност 350 милиарда долара (бел. ред. - лъжа, военната помощ на САЩ като дадени пакети е на стойност от около 70 млрд. долара) и ние щяхме да ги накараме да платят, ЕС щеше да плати... И сега нямам коментар по този въпрос, освен да кажа, разбира се, че ще правим бизнес с Украйна и Русия, след като тази война приключи, струва ми се", каза президентът на САЩ Доналд Тръмп, след като гласува предсрочно във Флорида за изборите за Конгреса с първата дама Мелания Тръмп. Представител на медиите ги попита дали планират посещение в Украйна, на което Мелания отговори: "Ще видим". След това Тръмп веднага добави, че такова посещение може да се състои.

Още вчера (24 октомври) руското енергийно министерство най-после официално потвърди, че има огромни прекъсвания на тока във всички окупирани от руснаците украински земи, включително Крим. Без ток са и 11 000 домакинства в Курска област, заради украинските дронове, съобщи в официалния си канал в Телеграм губернаторът на руската област Александър Хинщейн. А тази нощ Украйна нанесе масиран въздушен удар в Белгород – има 1 убит човек и 14 ранени, според съобщение в официалния канал в Телеграм на губернатора на Белгородска област Александър Шуваев. "Атаката досега е повредила 30 жилищни сгради, 35 автомобила, 4 частни имота, 3 административни сгради, 8 търговски обекта и 3 социални обекта", добави той:

Със сигурност е уцелен големият търговски център "МегаГРИНН", който е разположен на площ от 163 000 квадратни метра, там има над 200 магазина, търговски вериги, ресторанти. "Ударът е извършен през нощта, когато търговският център е бил затворен и е нямало посетители. За разлика от руските терористични атаки срещу търговски центрове в Украйна, които доведоха до смърт и раняване на цивилни, времето на тази атака позволи да се избегнат жертви сред посетителите. Този удар е сравнително хуманен отговор, насочен към отслабване на икономическите възможности на противника, а не към убиване на цивилни", коментира украинският мониторингов канал Exilenova+:

Освен това, губернаторът на Пермска област Дмитрий Махонин съобщи в канала си в Телеграм, че има 5 ранени и "незначителни щети" в промишлено съоръжение в региона. "Днес 11 дрона бяха свалени над Пермския край. Промишлено съоръжение е понесло незначителни щети в резултат на атаката - то продължава да работи нормално. На мястото на инцидента работят аварийни служби. Според предварителна информация петима души, всички служители на съоръжението, са ранени. Трима от тях са изпратени в спешното отделение на болницата за преглед, един е изпратен за амбулаторно лечение, а друг е отказал преглед. Състоянието на всички ранени се оценява като задоволително и те получават необходимите медицински грижи", уточни Махонин. Exilenova+ твърди, че заводът АВИСМА в Березники е бил атакуван. Заводът е най-големият производител на титаниева гъба в света. Продуктите на компанията се използват, наред с други неща, във военната авиация, производството на хеликоптери, ядрени подводници, бронирани машини и ракетни системи. През септември 2023 г. Съединените щати добавиха ВСМПО-АВИСМА към списъка си със санкции. Изданието "Проект" съобщи, че руски производители на ракети, наред с други, купуват титан от ВСМПО-АВИСМА.

Руското военно министерство казва, че тази нощ над руска територия са свалени 532 далекобойни украински дрона:

Същевременно Руската федерация е изстреляла 153 далекобойни дрона по цели в Украйна, включително 92 с реактивни двигатели. Свалени са 119, включително 64 с реактивни двигатели, сочи сводката на украинските ВВС. Удари от преминали през украинската ПВО руски далекобойни безпилотни системи е имало на 15 места в Украйна. Руски въздушен удар по Синелниково в Днепропетровска област рани 14 души, а трима са убити, потвърди военновременният ръководител на областта Олександър Ганжа в официалния си канал в Телеграм. Петима от ранените са в болница в тежко състояние, има и ранено 11-годишно момиче, но по-леко. Руснаците поразиха и последната сграда на украинската търговска верига "Епицентър" в Харков – за щастие няма човешки жертви. В Запорожие също е поразен търговски обект – по града са изстреляни 6 ракети, отделно и дронове. Регионалната военна администрация в лицето на ръководителя ѝ Иван Федоров съобщи, че никой не е пострадал при руската атака, но общо от руски въздушни удари в града и областта има 4 души.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 24 октомври е имало 193 бойни сблъсъка спрямо 181 на 23 октомври. Руснаците са хвърлили 281 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 28 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3276 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 520 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 10 010 FPV дрона, което е с около 260 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

16 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб в Покровското направление за последното денонощие, където продължават жестоките боеве за Добропиля. За там в дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната), раздела за Покровското направление, има приложени кървави видеокадри как бива спряна с дронове поредна руска по-голяма атака с военна техника. Още 13 са организирани североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. "Появиха се доказателства за присъствието на украински пехотни подразделения в Константиновка. В момента не е известно дали те са успели да консолидират позициите си в руините на сградите", пише Z-канала "Рибар", с което още веднъж се доказва наглата лъжа на руския генщаб, че Константиновка е превзета. Също 13 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе, Запорожка област.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец поглежда с нов анализ към Олександриевското направление, което се намира северно от Гуляйполе и южно от Покровск. Основните руски усилия там в момента са да бъдат удържани позициите северно и южно от пътя Н-15 Запорожие - Донецк, по поречието на река Вовча, както и по поречието на река Мокра Яла, северно от Велика Новоселка. Досега руснаците намалиха темпото на украинското настъпление в това направление, но не са го спрели напълно, твърди Машовец. Украински части има на около 3,5 километра северно от Дачно, в посока от Новопавловка, и 3 километра от село Дачно, в посока от село Ялта. Машовец е категоричен, че южно от пътя Запорожие – Донецк, украинските части са изтласкали руските войници, които владееха селата Перестройка, Комар и Федоровка. Сега руски позиции има само между Комар и Федоровка, по поречието на река Мокра Яла, добавя украинският военен експерт. Но той не очаква оттук-нататък украинската армия да продължи още напред в този район на широк фронт. Отделно, по негова информация, украинците са успели в няколко мининаправления южно от село Шевченко да напреднат още към Велика Новоселка (специално при линията Малиевка – Скудно), откъдето минава основната логистика за руската армия, биеща се при Гуляйполе. Машовец предупреждава – това, че украинските части си върнаха доста значителен район между селата Зелени Хай – Запорожие – Шевченко – Комишуваха още не влияе критично на действията на руската армия, опитваща да пробие от Гуляйполе чак до Орехов на запад. Но руското командване вече прехвъля резерви в Олександриевското направление, защото е наясно с опасността от флангови удари – засега 120-та дивизия на руската морска пехота. "Ако Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успеят да се приближат до Велика Новосилка от северозапад и едновременно с това да пресекат пътя Гуляйполе-Велика Новосилка с повече или по-малко значителни сили (например на участъка от Успеновка до Новоивановка), тогава командването на руските сили "Восток" просто ще бъде принудено да разположи част от силите на своята Пета общовойскова армия по фронта от запад на север, за да осигури стабилността на десния си фланг. А ако ВСУ започнат да обръщат фланговете на ударните си оперативно-тактически групи в междуречието на реките Мокра Яла и Янчур, дори с цената на отказ от пробив към Велика Новоселка, тогава ситуацията в цялата оперативна зона на руския военен окръг "Восток" ще започне да става "много критична", заключва Машовец.

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