Кой иска мир и кой - капитулация: "Хуманистът" Путин говори за военна победа, Мъск в ролята на негов агент, а Тръмп с нова нелепа идея (ОБЗОР - ВИДЕО)

Малко след като американският пратеник Стив Уиткоф се срещна с Владимир Путин в Санкт Петербург и го нарече "голям хуманист", руският диктатор публично даде да се разбере, че Русия не може да бъде победена на бойното поле, така че по-добре да си приятел с нея. В изблик, с който демонстрира за пореден път, че не желае да сложи край на агресивната си война в Украйна, издирваният от Международния наказателен съд стопанин на Кремъл заяви: "За всички стана очевидно, че е невъзможно Русия да бъде победена на бойното поле. Нанасянето на стратегическо поражение на Русия е нереалистично".

"И мисля, че онези, които през вековете са се опитвали да нанесат стратегическо поражение на Русия, ще признаят реалностите на съвременния живот и ще разберат, че е по-добре да живеят в приятелство с Русия. Това е в интерес на техните собствени народи", каза Путин. Само че Украйна никога не е определяла победата като нахлуване в Москва с украинското знаме и колапс на Руската федерация, а като изтегляне на руските сили от незаконно окупираните земи, истински мир и гаранции за сигурност.

Putin: It has become obvious to everyone that defeating Russia on the battlefield is impossible. Inflicting a strategic defeat on Russia is unrealistic. And I think that those who have sought to inflict a strategic defeat on Russia throughout the centuries will recognize the realities of modern life and understand that it is better to live in friendship with Russia. This is in the interests of their own peoples. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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Путин не пропусна отново да спомене, че "последните генетични изследвания показват, че руснаците и украинците всъщност са един народ". Кои са тези изследвания, диктаторът на посочва. "Е, ако някой иска да мисли по друг начин, да вижда нещата по друг начин, няма проблем. Приемаме това", благородно отсече той.

Putin on Ukraine: The latest genetic research shows that Russians and Ukrainians are actually one people. Well, if someone wants to think differently, to see things differently, that's fine. We accept that. https://t.co/FrWKea6N0P — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Зеленски е готов за мир още сега, Путин - за капитулация на Украйна

Стопанинът на Кремъл за пореден път увери, че не се готви за война с Европа, макар същото да говореше и за Украйна преди години и макар страната му да е основен актьор в ширещата се в момента хибридна война на континента. "Ако погледнем политическите процеси, които протичат в Европа, става очевидно, че народите на Европа не искат да воюват с Русия. Искам да бъдем чути. Ние не искаме война и не се подготвяме за каквато и да е война с Европа (...) Те постоянно говорят за заплахата от Русия и се подготвят за война с Русия, което, според мен, е нещо като политическа шизофрения. Но се надявам, че и това в крайна сметка ще отмине", заяви Путин.

Putin on Europe: If you look at the political processes taking place in Europe, it becomes obvious that the peoples of Europe do not want to fight Russia. I want us to be heard. We do not want war, and we are not preparing for any kind of war with Europe. https://t.co/Y0f4eu6LrT — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Putin on Europe: They are constantly talking about the threat from Russia and preparing for war with Russia, which, in my view, is a kind of political schizophrenia. But I hope this, too, will eventually pass. https://t.co/NMwyHqD62o — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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Кремъл е готов да участва в „преговори“ с Украйна единствено с цел да приеме капитулацията на Киев, а не с цел да се стигне до някакво компромисно мирно споразумение, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) след изявленията на Путин, включително, че той иска да върне "историческите земи" на Русия.

И ако Уиткоф нарича "хуманист" издирван от Международния наказателен съд за отвличане на украински деца диктатор, чийто режим не спира да убива цивилни в съседна страна, то беларуската опозиционна телевизия NEXTA много ясно показа как точно изглежда един "хуманист". Убедете се сами с тази компилация на Володимир Зеленски:

Steve Witkoff, this video is for you. Just in case you've forgotten what a real humanitarian looks like — NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

"Наистина искам нашите отношения – както между Украйна и Америка, така и с всички останали наши партньори – да бъдат силни, истински приятелски и без недоразумения. В последно време хората питат защо Украйна говори по-открито и директно пред света. Отговорът е прост. Искаме другите да ни разберат – обществата, нациите, колкото се може повече хора. Когато хората разберат какво наистина се случва, политическите лидери могат да поемат по-решителна посока – тази, която наистина може да доближи мира. А мирът е това, което искаме повече от всичко", категоричен е Зеленски.

Zelensky: I really want our relations – between Ukraine and America, and with all our other partners – to be strong, truly friendly, and without misunderstandings. These days, people ask why Ukraine is speaking more openly and directly to the world. The answer is simple. We want others to understand us – societies, nations, as many people as possible. When people understand what is really going on, political leaders can take a stronger path – the one that can really bring peace closer. And peace is what we want more than anything. https://t.co/9NPGLuObLh — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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Той потвърди, че има споразумение за провеждане на тристранна среща – между Украйна, Съединените щати и Русия – на ниво работни групи. Планира се срещата да се състои през първата половина на ноември (в Абу Даби), каза украинският президент, а по-рано това посочиха и от Кремъл.

Президентът на Украйна потвърди още, че е готов за мирно споразумение, което да замрази войната по настоящата линия на фронта - "още сега", заяви той в интервю за ABC News. На въпроса дали Зеленски би бил готов да „отстъпи 25% от територията на Украйна“ в името на споразумението, той отговори отрицателно, като обясни, че руската армия е завзела много по-малко. „Когато някой говори за 25%, това означава, че трябва да отстъпим целия Донбас. Това би означавало, че те (руските въоръжени сили – бел. ред.) ще контролират 25%. В момента те контролират 19,3% (...) Разбира се, няма да приемем – а съм чувал такива предложения – признаването на временно окупираните територии като руски“, категоричен е Зеленски.

Същевременно американският президент Доналд Тръмп лансира идеята за налагане на 200-процентни мита както върху Русия, така и върху Украйна, за да принуди страните да сключат мирно споразумение. По време на митинг на Републиканската партия той приписа на подобни заплахи заслугата за прекратяването на пет други войни. След това призна, че вероятно обаче това няма да проработи в настоящия случай, тъй като САЩ не внасят достатъчно стоки от нито една от двете държави.

Trump floats slapping 200% tariffs on both Russia and Ukraine to force a peace deal, crediting similar threats for ending five other wars. He then admits it probably wouldn't work here since the US doesn't buy enough from either country. https://t.co/CzRIyRJXLV — WarTranslated (@wartranslated) October 23, 2026

„Има държави, които не са готови да повярват, че Русия е много опасна за тях", заяви Володимир Зеленски. "Те разбират, че Русия е опасна за Украйна, за западните ценности и може би за балтийските държави и Полша. Но те не са готови да повярват, че войната може да дойде в техните собствени домове, техните семейства, техните държави или техните градове - докато това всъщност не се случи“.

Zelensky: There are countries that are not ready to believe Russia is very dangerous for them. They understand that Russia is dangerous for Ukraine, for Western values and perhaps for the Baltic countries and Poland. But they are not ready to believe that war can come to their own homes, their families, their countries or their cities — until it actually happens. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

„Някои хора си мислят, че ако говорят много миролюбиво с руснаците, Русия няма да нападне. Разбира се, това не е вярно. Русия ще нападне, ако усети, че може, ако усети, че си слаб, ако усети, че можеш да вдигнеш санкциите, да им върнеш парите и да размразиш замразените им активи“, предупреди той.

Zelensky: Some people think that if they speak very peacefully with the Russians, Russia will not attack. Of course, that's not true. Russia will attack if they feel they can, if they feel you are weak, if they feel you can lift sanctions, give them money back and unfreeze their frozen assets. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

„Някои страни смятат, че трябва да запазят своите прехващачи за себе си. Те са готови да помогнат на Украйна, но първо трябва да се защитят сами. Но това няма да помогне, ако Украйна падне, ако Русия пробие нашите отбранителни линии. Никой не може да се защити сам срещу страна, която е готова на всичко, която е готова да убива обикновени цивилни с ракети и дронове. Те вече имат армия от около 2 милиона души. Няма европейска страна с толкова мощна армия. Европейските армии не са готови за подобна борба“, предупреди Зеленски.

По думите му - Русия произвежда 140 балистични ракети всеки месец, а в складовете ѝ вече има 700 балистични ракети. "Всички говорят за тези ракети, но вие можете да решите този проблем. Около 70% от компонентите във всяка балистична ракета идват от други държави - Азия, Съединените щати и Европа. Можете да спрете това, защото става дума за ваши компании. Компании от цял свят продават тези компоненти на Русия", обърна се Зеленски към партньорите на Киев.

Zelensky: Russia produces 140 ballistic missiles every month, and they already have 700 ballistic missiles in storage. Everybody talks about these missiles, but you can solve this problem. About 70% of the components in each ballistic missile come from other countries — Asia, the United States and Europe. You can stop it because these are your companies. Worldwide companies are selling these components to Russia. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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Той подчерта, че тази година Украйна е получила няколкостотин ракети прехващачи за защита на небето си, а държавите от Близкия изток са използвали около 2000 само в рамките на последните 48 часа. Това не означава, че не трябва да им се помага. Всичко обаче трябва да бъде равнопоставено, смята Зеленски.

Zelensky: During this year of war, we have received dozens, perhaps a few hundred, missiles to defend our skies. Middle Eastern countries used about 2,000 in the first 48 hours of the war. That doesn't mean we shouldn't support Middle Eastern allies. Of course we should support them, help them and defend them. But everything has to be competitive. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Володимир Зеленски обърна внимание и на непостоянната позиция на САЩ относно санкциите срещу Русия. „Не можеш просто да наложиш санкции и след това да ги вдигнеш, защото зимата е трудна", смята той.

Президентът на страната заяви, че Украйна е казала на американските партньори да включат Starlink в онези части на Русия, където изстрелват балистични ракети. "Защо всички ние трябва да сме под атака? Защо цяла Европа трябва да се страхува, че руските балистични ракети ще достигнат европейска територия? Включете Starlink. Ние ще се справим. Разбира се, ще го направим, ако Русия не спре тази война. Включете го. Не е трудно, наистина“, призова украинският президент.

Zelensky: We told our American partners: Switch on Starlink in those parts of Russia where they launch ballistic missiles. Why must we all be under attack? Why must all of Europe be afraid that Russian ballistic missiles will reach European territory? Switch on Starlink. We will do it. We will handle it. Of course, we will do it if Russia doesn't stop this war. Switch it on. It's not difficult, really. — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Проблемите със Starlink за Украйна: Тръмп и Мъск си прехвърлят топката, Зеленски е недоволен

Зеленски коментира и ограниченията на скоростта на сателитната мрежа Starlink и военната ѝ версия Starshield - те все още са в сила, след като бяха наложени от американска страна, каза той. Разрази се голям спор дали е виновен Доналд Тръмп, съответно - Белия дом, или изпълнителният директор на SpaceX Илон Мъск, чиято компания притежава Starlink. Скоростта не е възстановена, заяви Зеленски, след като Тръмп уверяваше, че Мъск вероятно е оправил проблема.

"А доставката на противоракетни системи, които да ни защитят от руските балистични ракети, все още е забавена. Това е сериозен проблем, защото руснаците ни атакуват почти всеки ден", отбеляза още украинският президент.

Zelensky: The speed limits on Starlink and Starshield are still there. The speed has not been restored. And the delivery of interceptors to protect us against Russian ballistic missiles is still delayed. This is a real problem, because the Russians attack us almost every single day. https://t.co/qkRopfYFCk — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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"Илон Мъск е много добър човек. Той няма да направи нищо лошо по отношение на Украйна. Илон никога няма да направи нищо лошо. Той е справедлив човек", заяви пред медиите на 23 октомври Доналд Тръмп. Американският президент каза, че ще "погледне" ситуацията, щом Зеленски казва, че ограниченията още не са вдигнати. "Не съм говорил с Илон Мъск. Може би ще се наложи, но засега не съм. Ако проблемът не е решен, ще поговоря с него. Чух, че е решен", заяви още републиканецът.

Trump on Ukraine’s Starlink access: I have not spoken to Elon Musk. I might have to, but I have not. If it's not fixed, I will speak to him. I heard it's fixed. https://t.co/VLgOkY11Wh — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Reporter: Zelensky says Starlink is still not working for Ukraine. Trump: I haven't heard that, but I will look at it. https://t.co/W26wiQcLyy — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Trump on Ukraine: Elon Musk is a very good person. He is not going to do anything wrong regarding Ukraine. Elon will never do anything wrong. He is a fair person. https://t.co/ziGmQbi2rT — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Попитан той или Мъск е отговорен за ограничаването на Starlink за Украйна, Тръмп отвърна в свой стил: "Нямам представа. Дори и да знаех, нямаше да ви кажа. Защо да ви казвам?".

Reporter: You must know now who ordered Starlink limitations on Ukraine. Trump: I have no idea. I wouldn't tell you if I did know. Why would I tell you? https://t.co/3x4VxP4Xo7 — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Самият Мъск избухна в социалната мрежа X срещу Украйна със смело твърдение. "Всъщност това, което се случва в Украйна, е, че съществува огромна разлика в мотивацията между елитите и народа. Първите са натрупали огромно богатство благодарение на стотиците милиарди, които се вливат в Украйна, докато децата на вторите биват мобилизирани, за да умрат в окопите", твърди той, без да предоставя доказателства и да споменава, че всъщност описва точно ситуацията в Русия.

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"А част от тези пари на американските данъкоплатци се връщат, след като преминат през множество „пране на пари“, за да финансират политически кампании в Америка – ето защо някои политици се интересуват повече от Украйна, отколкото от Америка!", заяви Мъск, без да коментира горещата тема - Starlink/Starshield.

And some of that US taxpayer money comes back through multiple laundry machines to fund political campaigns in America, which is why you see some politicians caring more about Ukraine than America! — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2026

Факторът "Мелания Тръмп"

Американският президент пък беше попитан от репортери дали съпругата му Мелания Тръмп ще участва в тристранните преговори с Русия и Украйна, след като не президентът, а именно тя успя да посредничи за локално примирие в окупирания от Русия град Олешки в украинската Херсонска област. Там има тежка хуманитарна криза, като останалите в града едва намират храна и лекарства, а руснаците са блокирали всякакви пътища за изход с дронове. Само че от 4 ч. на 27 октомври там започва прекратяване на огъня, обяви началникът на руския генщаб ген. Валерий Герасимов. И Украйна потвърди - със старт 3 ч. киевско време. Целта ще е чрез примирието, договорено с помощта на Мелания Тръмп, да протече евакуация на цивилните: Мелания Тръмп договори примирие между Русия и Украйна в окупирания Олешки, оказа се по-успешен дипломат от съпруга си.

На въпроса Тръмп отвърна, че Мелания няма да е част от американската делегация на тристранната среща, която ще се състои в Абу Даби, но че това не е "най-лошата идея", която е чувал.

Reporter: Will the First Lady be part of the trilateral peace talks? Trump: No, but it's not the worst idea I've ever heard. https://t.co/eCteVvyIhf — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Полският външен министър Радослав Сикорски заяви, че "ако президентът Тръмп постигне справедлив мир в Украйна, а аз ще преценя дали той е справедлив, тогава лично ще го номинирам за Нобелова награда за мир".

Polish Foreign Minister Sikorski: If President Trump brings about a just peace in Ukraine — and I will judge whether it is just — then I will personally nominate him for the Nobel Peace Prize. I have that right. https://t.co/OWbg3hzgMK — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

Същевременно германският външен министър Йохан Вадефул обвини Русия, че "носи голяма отговорност за възможността от нов глад в страните от южното полукълбо". "Искаме да направим всичко възможно заедно, за да гарантираме, че както руското, така и украинското зърно могат да бъдат изнасяни", заяви той, визирайки коридорите през Черно море.

German Foreign Minister Wadephul: Russia bears a major responsibility for the possibility of another famine in the Global South. We want to do everything together to ensure that both Russian and Ukrainian grain can be exported. https://t.co/SeOymA5Nd1 — Clash Report (@clashreport) October 23, 2026

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Конфискуваната от Путин Metro налива пари във войната му

Що се отнася до икономика, веригата магазини Metro („Метро“), на практика конфискувана наскоро от Путин, дарява 10,3 милиона долара за финансиране на войната му срещу Украйна. Търговската верига, чиито дейности в Русия бяха поставени под временно държавно управление преди по-малко от месец, обяви, че е предоставила парите на организацията „Народен фронт. Всичко за победата!“, съобщава независимата рускоезична медия „Медуза“.

Според прессъобщение, публикувано от „Метро“, преведените средства са предназначени „за закупуване на оборудване, необходимо на военнослужещите на фронта“. След като руските активи на „Метро“ бяха поставени под управлението на компанията UK Torg Rus, веригата ще финансира, по-специално, средства за комуникация за армията и системи за противодействие на дронове. Междувременно руските сили безмилостно бомбардират супермаркетите на веригата в Украйна.

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Добри новини и за Украйна на финансовия фронт - председателят на Европейския съвет Антонио Коща заяви, че се очаква ЕС да покрие две трети от допълнителните 70 милиарда евро, които Украйна е поискала за 2027 г. под формата на заем. Това се равнява на около 46,7 милиарда евро. Коща посочи, че решение по въпроса може да бъде взето през ноември.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 23 октомври е имало 181 бойни сблъсъка спрямо 165 на 22 октомври. Руснаците са хвърлили 309 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е със 70 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2755 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 30 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 10 270 FPV дрона, което е с около 40 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Общо 19 руски пехотни атаки е имало в Покровското направление за последните 24 часа, където боевете са основно при Добропиля. Други 23 са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка. Наскоро украинските сили са напреднали на запад от Константиновка. Според видеозаписи с геолокализация, публикувани на 22 октомври, те са се придвижили напред в северната част на Софеевка. 10 руски пехотни атаки са организирани в района на Гуляйполе, Запорожка област. За последното денонощие в Славянското направление е имало 5 руски щурма, в Лиманското - 3, а в Краматорското - нито един.

Ukrainian Air Force aviation struck Russian command posts, shelters and personnel in the operational zone of the South Group of Forces. #Ukraine https://t.co/gaYajOwZ5P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2026

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През изминалата нощ е настъпило прекъсване на електрозахранването вследствие на атака с дронове в анексирания Крим, по-конкретно и в Севастопол, съобщиха инсталираните от Кремъл "власти" там. „В резултат на вражеска атака срещу енергийната инфраструктура в околностите на Севастопол градът ни временно остана без ток. В обектите е въведен специален режим, а обществените сгради преминаха на резервни системи за електрозахранване. В момента специалистите правят всичко възможно, за да възстановят електрозахранването в домовете“, заяви „губернаторът“ на Севастопол Михаил Развожаев. Той също така посъветва жителите да пестят батериите на телефоните си и да ги използват само за спешни комуникации. Олег Крючков, съветник на така наречения „ръководител на Крим“ и бивш украински журналист, вече обяви, че токът в Крим е възстановен. Междувременно каналът в Telegram „Кримски вятър" съобщава, че в Симферопол, Ялта и Алуща токът се включва и изключва.

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Имало е спиране на тока и в Ростов, вероятно също вследствие на въздушни нападения.

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При руски въздушни атаки седем души са ранени в Запорожие и Запорожка област през изминалия ден. "Само за един ден окупаторите са извършили 934 атаки срещу 61 населени места в Запорожка област“, се посочва в изявлението на местните власти. Руските въоръжени сили изстреляха четири ракети по областния център, нанесоха 21 въздушни удара и 179 артилерийски удара по Запорожие и други населени места, както и изстреляха 730 безпилотни летателни апарата от различни модификации (предимно FPV). Получени са 107 сигнала за нанесени щети по жилища, превозни средства и инфраструктура.

В нощта на 24 октомври (от 18:00 часа на 23 октомври) Русия е нанесла удар със 126 ударни безпилотни летателни апарата „Шахед“ (от които 61 са с реактивни двигатели), както и с баражиращи боеприпаси „Бандерол/Дан-Т“. Според предварителни данни, оповестени към 08:00 часа от украинските ВВС, противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила 101 въздушни цели. Около 8 ударни дрона все още са във въздуха, бойните операции продължават, гласи сводката. Руски въздушни средства за атака са поразили 14 места, а отломки от свалени дронове са открити на 5 места.

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През изминалата седмица Русия е изстреляла 2597 дрона от моделите „Шахед-131/136/238“, „Пародия“ (дронове примамки) и „Гербер“ срещу Украйна. Украинските сили са неутрализирали 2282 от тях, което според Генералния щаб на украинската армия представлява над 87% успеваемост в прехващането.

Украйна все по-често явно използва дронове прехващачи F7 Litavr на компанията F-Drones, които се изстрелват от хеликоптери Ми-8. Високоскоростният прехващач може да развива скорост до 350 км/ч, да оперира на височина до 9000–9500 метра и е предназначен за противодействие на разузнавателни безпилотни апарати и дронове от типа „Шахед“. Litavr използва автоматично терминално насочване и може да оперира, без да разчита на стандартния GPS в условия на интензивно електронно заглушаване. Очевидно от един хеликоптер се изстрелват по няколко броя от тях:

🔥 Ukrainian F7 Litavr interceptor drones from F-Drones being launched from a Mi-8 helicopter. The high-speed interceptor can reach up to 350 km/h, operate at altitudes of up to 9,000-9,500 meters and is designed to engage reconnaissance, loitering and Shahed-type drones. Litavr uses automatic terminal guidance and can operate without relying on standard GPS in heavy electronic warfare environments. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 23, 2026

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