Зеленски поиска офис на Международния наказателен съд в Украйна

По време на срещата Зеленски подчерта, че руските престъпления, извършени в Украйна, не трябва да бъдат пренебрегвани, а отговорните за тях трябва да понесат правни последствия. "Чухме от Вас сигнали за Вашата подкрепа и за важността на правосъдието. За нас беше важно да чуем това, защото то означаваше, че не сме сами в желанието си да постигнем справедливост за Украйна", каза Зеленски, цитиран от пресцентъра на президентството в Киев.

