Зеленски пред групата в Рамщайн: Русия трябва да бъде мотивирана да търси мир (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски е във военновъздушната база Рамщайн в Германия, за да участва в среща на контактната група за отбраната на Украйна, съобщават световните медии.

Групата е известна като "Рамщайн", заради града, в който се провежда, и включва всички държави членки на НАТО, както и 24 страни, които подкрепят Украйна. Това е първият път, когато Зеленски идва в Рамщайн, за да говори пред групата.

Той използва публичната изява, за да подчертае, че според него това, което е най-необходимо сега, е САЩ и Западът да му позволят да използва предоставените от тях оръжия, за да нанесе удар по-дълбоко в Русия - нещо, което САЩ не подкрепиха от загриженост, че ще ескалира допълнително войната, предаде Associated Press. ОЩЕ: Министърът на отбраната заминава за Германия, за да участва в групата за помощ на Украйна

„Трябва да имаме тази способност с голям обсег не само на разделената територия на Украйна, но и на руска територия, така че Русия да бъде мотивирана да търси мир“, каза Зеленски на събитието. „Трябва да накараме руските градове и дори руските войници да се замислят от какво имат нужда: мир или Путин."

Украинският президент настоя за повече оръжейна подкрепа по време на среща с висши военни лидери на Съединените щати и повече от 50 партньорски нации в Германия, предаде Associated Press.

Вашингтон обяви, че ще предостави още 250 милиона долара помощ за сигурността на Киев. Министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин каза, че срещата на лидерите се провежда в динамичен момент от битката на Украйна срещу Русия, тъй като тя провежда първите си настъпателни операции от войната, докато е изправена пред значителна заплаха от руските сили близо до ключов център в Донбас. ОЩЕ: Зеленски обяви част от намеренията на Украйна за Курска област (ОБЗОР - ВИДЕО)

