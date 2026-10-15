Радев подкрепи дизеловата сделка на Тръмп с Путин и изненада евролидерите

Премиерът Румен Радев даде да се разбере, че подкрепя спорната сделка между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин за доставка на дизелово гориво от Русия на американския и световния пазар, което беше направено с вдигането на някои санкции от страна на САЩ. Българският министър-председател заяви тази своя позиция преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел, с което се противопостави на единната позиция на евролидерите, критикуващи остро споразумението.

"Знаете ли какъв е проблемът ни в Европа сега? Високите цени на горивата. Всяка стъпка за понижаване на цените на горивата и гарантираща нашата конкурентоспособност, я оценяваме", заяви Радев пред медиите.

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Отделно от това Радев подчерта, че "Лукойл" е стратегически важен актив не само за България, но и за целия Европейски съюз. "Но, забележете, съдбата на "Лукойл" се решава извън ЕС, извън България. Затова аз призовах ръководството на ЕС - и търся подкрепа от другите партньори - да вземат отношение по този въпрос, защото ние трябва да имаме ясен не само национален, но европейски глас, когато това бъдеще се решава. Този въпрос е включен в документа днес, който ще обсъждаме, и се надявам да стигнем до рационално решение", заяви премиерът.

Лидерите на страните членки в ЕС масово негодуват срещу сделката Тръмп-Путин, която легитимира войната на диктатора Владимир Путин, дава му възможност за допълнителни приходи за военната машина, а в същото време количествата, които ще излязат от Москва по никакъв начин няма да променят съществено нито общите количества на световния пазар, нито цената.

Радев изненада Брюксел тази сутрин, като подкрепи сделката за доставки на дизелово гориво въпреки западните санкции срещу Москва, коментира отделно Euronews.

Снимка: БГНЕС

Радев подкрепя и "енергийно примирие"

В отговор на въпрос Румен Радев посочи още, че не подкрепя удари по рафинерии, нито по други енергийни обекти, каквито Русия поразява в Украйна. Това бе въпрос, свързан с обявеното "енергийно примирие" от Доналд Тръмп, което Москва не спазва.

Самото примирие се оказа странно - Тръмп имал предвид само атаки срещу рафинериите. Украйна има една частично работеща, а Русия разполага с широка мрежа от нефтопреработвателни заводи, от които идват най-много пари за военната машина на диктатора Владимир Путин: Кремъл открито се подигра с "енергийното примирие" на Тръмп (ВИДЕО).

Попитан за българското участие в "Коалицията на желаещите" в подкрепа на Украйна, премиерът поясни, че е "за" всяка коалиция, която е "за бързо прекратяване на този конфликт със силата на дипломацията".

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