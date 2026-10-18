Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски вече започва да говори за поражение - но само ако САЩ напълно застане на страната на Руската федерация. "Без подкрепата на Съединените щати ще бъде много трудно. Но ако Съединените щати подкрепят Путин – това би било невероятно, би било трагедия. Това би било историческа грешка и голяма трагедия. Ето защо мисля, че не искам да се заблуждавам, но смятам, че трябва да бъдем прагматични", бяха думите му.

"САЩ ще застанат, официално ще застанат на страната на Русия. Разбира се, ако тези две държави се обединят, ние няма да успеем да победим. И няма да можем да устоим", заяви украинският президент.

⚡️ Zelenskyy starts talking about defeat “If it's without United States support, it's very difficult. But if United States will support Putin, I mean it's unbelievable, it's tragedy. It's historic mistake and big tragedy. That's why I think that, I don't want to live in illusions, but I think that we have to be pragmatic. United States will take, officially will take the side of Russia. Of course, if these two countries will be together, of course we will not prevail. And we will not be able to stand,” — said the Ukrainian president. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

„Не знам всички причини, поради които президентът Тръмп е сключил такива споразумения с Путин, но не ми се струва, че всички тези стъпки ще ни доведат до мир. Напротив, мисля, че това ще укрепи решимостта на Путин да ни окупира", коментира той дизеловата сделка. "И това не помага, не е от полза. Затова мисля, че споделих абсолютно честно всичките си чувства. И чувствата ми, съжалявам, чувствата ми не са се променили", потвърди той по-ранните си думи, че се чувства предаден от Тръмп.

Zelenskyy was asked whether he still feels betrayed after Trump's “diesel deal” His answer was remarkably candid, profound, and wise: “I don't know all the reasons why President Trump made such deals with Putin, but it doesn't look that all these steps will push us to peace. I think oppositely, it will strengthen Putin in his will to occupy us. And it doesn't help, and it's not helpful, and that's why I think, that's why I think that I shared absolutely, honestly, all my feelings. And my feelings, sorry, my feelings didn't change.” — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

САЩ: Продължаваме да помагаме на Украйна

Думите на украинския президент идват в контекста на разрива в отношенията му с американския държавен глава Доналд Тръмп, който за определен период от време спря разузнавателната информация за Киев, включително предупреждения за атаките на Русия с балистични ракети, ограничи и Starshield (военния елемент на Starlink).

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Причината - Зеленски отказа да спре да атакува руските рафинерии, които носят най-много ресурс на Путин да продължава войната си, макар да бе притиснат от Тръмп. Американският лидер опита да натопи Зеленски, че той е виновен за високите цени на горивата в световен мащаб, а не собствената му война срещу Иран, която затвори Ормузкия проток. Това става и точно преди междинните избори в САЩ, на които се очаква тежка загуба на републиканците в Конгреса.

Междувременно обаче финансовият министър на САЩ Скот Бесент твърди, че Вашингтон продължава да подкрепя Киев, като му предоставя разузнавателна информация и достъп до Starlink. Той отбеляза също, че САЩ позволяват на съюзниците от НАТО да закупуват американско оръжие и да го препродават на Украйна през програмата PURL.

🚨 Bessent insists the US remains on Ukraine's side The US Treasury Secretary says that Washington continues to support Kyiv by providing intelligence and access to Starlink. He also noted that the US allows NATO allies to purchase American weapons and resell them to Ukraine. — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026

По-рано обаче Зеленски беше заявил, че САЩ се сближават още повече с Русия по отношение на икономически сделки - нещо, което бе потвърдено и от специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Ние доставяме на Украйна. Това се прави за съюзник. На Русия не доставяме такива неща", посочи Бесент във връзка с разузнавателните данни и Starlink. Попитан означава ли това, че Съединените щати разглеждат Украйна като съюзник и дали може да даде еднозначен отговор, Бесент отвърна: "Аз не съм президентът".

Welker: Does the United States see Ukraine as an ally? Bessent: We provide things to Ukraine. That's what you do for an ally. We are not providing those to Russia. Welker: Does that mean the United States sees Ukraine as an ally? Can you say one way or another? Bessent: I am not the president. — Clash Report (@clashreport) October 18, 2026

Министърът на финансите на САЩ защити решението на Тръмп да замрази налагането на нови санкции срещу Русия, като разкритикува продължаващите икономически връзки на Европа с Москва. Той заяви, че европейците са предоставили на Русия и Путин повече средства, отколкото на Украйна, чрез продължаващите покупки на енергийни ресурси, и посочи, че ЕС купува многократно повече руски стоки, отколкото САЩ. Бесент също така заяви, че европейските съюзници са отхвърлили искането му да се присъединят към налагането на допълнителни мита върху стоки от Китай и Индия. Той обаче пропусна факта, че от 2027 г. ще има забрана на ниво ЕС за внос на руски газ, както и че трябва време да изтекат настоящи договори и да няма арбитражи.

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US Treasury Secretary Scott Bessent defended Trump’s freeze on new Russia sanctions by criticizing Europe’s continued economic ties with Moscow. He claimed Europeans have provided Russia and Putin with more money than Ukraine through continued energy purchases and said the EU buys many times more Russian goods than the US. Bessent also said European allies rejected his request to join additional tariffs on goods from China and India. #US — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 18, 2026

Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече Путин "много внимателен и уравновесен човек".

🤢 Vance praised Putin, calling him a very thoughtful and level-headed man — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2026