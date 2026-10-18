Войната в Украйна:

Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО)

18 октомври 2026, 19:00 часа 4444 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Зеленски заговори за поражение, от САЩ валят разнопосочни сигнали (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски вече започва да говори за поражение - но само ако САЩ напълно застане на страната на Руската федерация. "Без подкрепата на Съединените щати ще бъде много трудно. Но ако Съединените щати подкрепят Путин – това би било невероятно, би било трагедия. Това би било историческа грешка и голяма трагедия. Ето защо мисля, че не искам да се заблуждавам, но смятам, че трябва да бъдем прагматични", бяха думите му.

"САЩ ще застанат, официално ще застанат на страната на Русия. Разбира се, ако тези две държави се обединят, ние няма да успеем да победим. И няма да можем да устоим", заяви украинският президент.

„Не знам всички причини, поради които президентът Тръмп е сключил такива споразумения с Путин, но не ми се струва, че всички тези стъпки ще ни доведат до мир. Напротив, мисля, че това ще укрепи решимостта на Путин да ни окупира", коментира той дизеловата сделка. "И това не помага, не е от полза. Затова мисля, че споделих абсолютно честно всичките си чувства. И чувствата ми, съжалявам, чувствата ми не са се променили", потвърди той по-ранните си думи, че се чувства предаден от Тръмп.

САЩ: Продължаваме да помагаме на Украйна

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Думите на украинския президент идват в контекста на разрива в отношенията му с американския държавен глава Доналд Тръмп, който за определен период от време спря разузнавателната информация за Киев, включително предупреждения за атаките на Русия с балистични ракети, ограничи и Starshield (военния елемент на Starlink).

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Причината - Зеленски отказа да спре да атакува руските рафинерии, които носят най-много ресурс на Путин да продължава войната си, макар да бе притиснат от Тръмп. Американският лидер опита да натопи Зеленски, че той е виновен за високите цени на горивата в световен мащаб, а не собствената му война срещу Иран, която затвори Ормузкия проток. Това става и точно преди междинните избори в САЩ, на които се очаква тежка загуба на републиканците в Конгреса.

Междувременно обаче финансовият министър на САЩ Скот Бесент твърди, че Вашингтон продължава да подкрепя Киев, като му предоставя разузнавателна информация и достъп до Starlink. Той отбеляза също, че САЩ позволяват на съюзниците от НАТО да закупуват американско оръжие и да го препродават на Украйна през програмата PURL.

По-рано обаче Зеленски беше заявил, че САЩ се сближават още повече с Русия по отношение на икономически сделки - нещо, което бе потвърдено и от специалния пратеник на Путин Кирил Дмитриев: Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО).

"Ние доставяме на Украйна. Това се прави за съюзник. На Русия не доставяме такива неща", посочи Бесент във връзка с разузнавателните данни и Starlink. Попитан означава ли това, че Съединените щати разглеждат Украйна като съюзник и дали може да даде еднозначен отговор, Бесент отвърна: "Аз не съм президентът".

Министърът на финансите на САЩ защити решението на Тръмп да замрази налагането на нови санкции срещу Русия, като разкритикува продължаващите икономически връзки на Европа с Москва. Той заяви, че европейците са предоставили на Русия и Путин повече средства, отколкото на Украйна, чрез продължаващите покупки на енергийни ресурси, и посочи, че ЕС купува многократно повече руски стоки, отколкото САЩ. Бесент също така заяви, че европейските съюзници са отхвърлили искането му да се присъединят към налагането на допълнителни мита върху стоки от Китай и Индия. Той обаче пропусна факта, че от 2027 г. ще има забрана на ниво ЕС за внос на руски газ, както и че трябва време да изтекат настоящи договори и да няма арбитражи.

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Междувременно вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс нарече Путин "много внимателен и уравновесен човек".

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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