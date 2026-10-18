Не е само дизелът: САЩ пробват пак да пуснат руски газ към Европа в сделка за мир - все по-ясни знаци (ОБЗОР - ВИДЕО)

След изключително спорната сделка за дизелово гориво между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, според която Русия ще пласира всъщност незначителни количества за световното потребление на американския и международния пазар като цяло, украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че това е само първата стъпка от по-широко разбирателство на Вашингтон с агресора във войната. Той очаква сделка за руски газ на хоризонта, докато САЩ оказват все повече натиск върху Киев да спре ударите по руските петролни рафинерии. Опасността от такава игра зад гърба на Украйна е реална, а огъня подклажда и икономическото оръжие на Путин - Кирил Дмитриев.

Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции, който е и специален пратеник на кремълския диктатор за отношенията със Съединените щати, заяви в прав текст: "Ще продължим, защото към САЩ се доставя не само уран. Трябва да доставяме повече торове, алуминий и редкоземни метали. Списъкът ни с проекти, които обсъждаме с американската страна, включва също така различни проекти в Арктика, енергийни проекти, проекти за втечнен природен газ и други области.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev: We will continue, because it's not just uranium that is supplied to the United States. We need to supply more fertilizers, aluminum and rare earth metals. Our list of projects being discussed with the American side also includes various projects in the Arctic, energy projects, LNG projects and other areas. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

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"Важното е, че тази враждебност, тази критика към всяка сделка между Русия и Съединените щати, най-накрая започна да има много сериозни последствия. Виждаме, че враждебността от страна на Украйна ефективно и значително влоши отношенията между Украйна и Съединените щати. Виждаме реакцията на президента Тръмп към тази критика", заяви още Дмитриев и даде да се разбере, че в Москва са доста доволни от развитието на ситуацията.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev: What is important is that this hostility, this criticism of any deal between Russia and the United States, has finally begun to have very significant consequences. We see that the hostility from the Ukrainian side has effectively and significantly worsened relations between Ukraine and the United States. We see President Trump's reaction to this criticism. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

Доналд Тръмп подписа през нощта на 16 октомври и изпълнителна заповед, с която се отменят ключови санкции, ограничения и тарифни разпоредби срещу Русия, предвидени в „Закона на Линдзи Греъм за налагане на санкции срещу Русия и Иран“. Става въпрос за проекта за "адски санкции" на вече покойния републикански сенатор Линдзи Греъм, който приживе беше един от най-върлите поддръжници на Украйна, а и ключов съюзник на Тръмп. Този проект мина успешно през Конгреса на САЩ, но сега президентът взе решение, което ще помогне на Русия да финансира и да удължи войната в Украйна. В изпълнителната заповед се посочва, че Тръмп отменя санкционните разпоредби, след като е представил пред Конгреса удостоверение, че такова отменяне е в националния интерес на Щатите. Изпълнителният директор на Руския фонд за преки инвестиции Дмитриев определи отмяната на закона като „значителен и наистина исторически“ момент.

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"Виждаме, че Законът „Греъм“ несъмнено вреди на съвместните руско-американски проекти и нанася вреда на ролята на Русия и Съединените щати във възстановяването на енергийните пазари и в работата на световните пазари. И виждаме, че този закон, който се очаква да влезе в сила в рамките на следващите два дни, все повече се признава в САЩ като погрешен закон", каза Кирил Дмитриев.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev: We see that the Graham Act undoubtedly harms joint Russian-American projects and harms the role of Russia and the United States in restoring energy markets and working in global markets. And we see that this law, which is supposed to come into force within the next two days, is increasingly being recognized in the United States as the wrong law. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

"Все повече американци, включително и в рамките на администрацията, разбират, че санкциите нанасят вреда на самите Съединени щати. Мога да потвърдя днешната новина, че Министерството на финансите на САЩ е поискало от Руския фонд за преки инвестиции да съдейства по сделката с дизелово гориво, включително при обработката на плащанията и разрешаването на чисто тактически въпроси, свързани със сделката. Руският фонд за преки инвестиции ще се включи конкретно по искане на Министерството на финансите на САЩ", заяви още той.

Putin’s envoy Kirill Dmitriev: More and more Americans, including within the administration, understand that sanctions harm the United States itself. I can confirm today's news that the U.S. Treasury Department asked the Russian Direct Investment Fund to help with the diesel deal, including processing payments and resolving purely tactical issues related to the deal. The Russian Direct Investment Fund will be involved specifically at the request of the U.S. Treasury Department. — Clash Report (@clashreport) October 17, 2026

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Само "първата стъпка": САЩ искат руски газ да потече пак към Европа?

Зеленски разкритикува решението на Тръмп да блокира „адските санкции“ на Греъм срещу Русия. В крайна сметка това няма да спре Путин, а само ще окуражи диктатора, смята украинският президент. Володимир Зеленски също се опасява, че облекчаването на санкциите ще продължи. „Сделката с дизеловото гориво е само първата стъпка“, заяви той.

⚡️ JUST IN: Zelenskyy says Putin is happy to have this kind of support Ukraine's president criticised Trump's decision to block Graham's “hellish sanctions” against Russia. After all, this won't stop Putin — it will only embolden the dictator. Zelenskyy also fears that sanctions relief will continue. “The diesel deal is just the first step,” he said. Will Trump really continue to dance to the Kremlin's tune? What do you think? — NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2026

Администрацията на Тръмп в същото време е предложила Европа да възобнови закупуването на руски газ „в големи количества“ - правителството на САЩ прокарва тази идея като част от мирно споразумение за Украйна, твърди The New York Times, позовавайки се на свои източници. Представителите на президента Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са обсъдили идеята с украински и европейски официални лица, включително с президента Володимир Зеленски в Киев миналия месец, твърдят запознатите с преговорите. Американската страна счита, че за да се насърчи Русия да сложи край на войната в Украйна, Киев трябва да обмисли повторно отваряне на газопроводите, по които някога се е транспортирал руски природен газ към Европа, пише в материала.

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В същото време се отбелязва, че тази идея е срещнала изключително неодобрение в Европа, тъй като подкопава дългогодишните усилия на Европейския съюз да се освободи от зависимостта си от руския газ Но Вашингтон счита, че това би донесло приходи на Украйна, а европейските избиратели, от своя страна, неизбежно ще искат да получават по-евтини енергийни ресурси. Подобно споразумение за американските компании пък би могло да доведе до намаляване на търсенето на американски втечнен природен газ (LNG) в Европа. За европейските правителства такава стъпка би могла да укрепи позициите на популистките политици, които вече призовават за прекратяване на помощта за Украйна и за възстановяване на връзките с Русия - класически пример е българският премиер Румен Радев.

Според източници Джаред Къшнър и Стивън Уиткоф обсъждат дългосрочно споразумение, което би могло да включва още преговори за бъдещите отношения между Русия и НАТО, гаранции за сигурността на Украйна и споразумение относно териториалния контрол. Междувременно някои европейски и украински официални лица смятат, че САЩ може да потърсят дял от руския износ на газ, което би осигурило на американските компании или на правителството на САЩ част от печалбите. Европейските официални лица признават, че възобновяването на покупките на руски газ би понижило цените. Те обаче твърдят, че това би довело до сериозни рискове за сигурността на Европа, по-конкретно би ги направило уязвими към евентуално бъдещо прекъсване на доставките на газ от Москва, както вече се е случвало.

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САЩ междувременно работят по организирането на лична среща между Зеленски и Путин - президентът на Украйна заяви това по време на онлайн брифинг с журналисти: „САЩ работят по този въпрос. Те предложиха тристранна среща. Тази среща би могла да се състои в една от страните от Близкия изток. САЩ продължават да споменават ОАЕ или Саудитска Арабия. Срещата би могла да се състои и в САЩ по време на срещата на Г-20 (в Маями през декември, бел. ред.). Но досега няма потвърждение - нито от Русия, нито, съответно, от САЩ. Срещата би могла да се състои и в някоя от европейските държави".

Европейски страни се готвят за миротворческа мисия в Украйна с военни учения в Полша

В този ред на мисли - европейските армии се подготвят за евентуално разполагане на войски в Украйна, които да следят за спазването на потенциално мирно споразумение. Поне това се разбира от факта, че в Полша предстои началото на мащабни военни учения. Най-малко 1500 военнослужещи, включително войници от Великобритания, Франция и Германия, ще пристигнат там следващия месец за отработване на военни сценарии, целящи подготовка за миротворческа мисия след края на войната. Според британското издание The Times войниците ще отработват разполагането на сили и доставката на провизии, включително гориво и храна. Медията отбелязва, че това ще бъдат първите учения от този вид, които симулират присъствието на европейски войски в Украйна като средство за възпиране на бъдеща агресия от Русия след край на войната.

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Зеленски пък заяви, че Русия планира да разположи пускови установки за балистични ракети в Беларус, което потенциално излага на риск Лвов, Тернопол, Луцк и други градове в Западна Украйна. Той посочи, че Русия вече нанася удари по мостове и ще продължи да атакува енергийната и водоснабдителната инфраструктура. Според него украинските самолети в момента прехващат 55–60% от руските безпилотни летателни апарати „Шахед“ с реактивни двигатели, а скоро се очакват допълнителни решения от украинската отбранителна промишленост и партньорите на страната.

Zelensky says Russia plans to deploy ballistic missile launchers in Belarus, potentially putting Lviv, Ternopil, Lutsk and other western Ukrainian cities at risk. He said Russia is already striking bridges and will continue targeting energy and water infrastructure. According to Zelensky, Ukrainian aircraft are now intercepting 55-60% of Russia’s jet-powered Shahed drones, while additional solutions from Ukraine’s defense industry and partners are expected soon. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 17 октомври е имало 215 бойни сблъсъка спрямо 238 на 16 октомври (последната сводка на ВСУ обхваща периода до 22 ч. на предишния ден). Руснаците са хвърлили 228 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 33 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2088 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 600 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 5173 FPV дрона, което е с 2260 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

26 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб за изминалото денонощие в Покровското направление, където основната руска цел сега е Добропиля. Руският генщаб обяви града за превзет, което веднага беше оспорено и от Z-канали, и от украинците. 15 руски пехотни атаки е имало североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, която уж беше превзета от руснаците още в началото на есента, а и досега там си текат боеве. Още 7 руски пехотни атаки е имало в района на Гуляйполе и западно от това населено място в Запорожка област. Други 10 руски щурма е имало в Южнослобожанското направление в Харковска област, източно и южно от Вовчанск.

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Конкретно за Добропиля - руското министерство на отбраната заяви, че е превзело Золоти Колодяз, Новотроицко и Петровка в близост до селището, което е най-югозападната точка на защитата на "крепостния пояс" на Украйна в Донбас (намира се северно от Покровск). Украинската бригада „Буревий“ опроверга това твърдение, като посочи, че и трите населени места остават под украински контрол, а руските диверсионни групи се откриват и ликвидират.

Russia’s defense ministry claimed it captured Zolotyi Kolodiaz, Novotroitske and Petrivka near Dobropillia. Ukraine’s Bureviy Brigade rejects the claim, saying all three remain under Ukrainian control and Russian infiltration groups are being detected and eliminated. #Ukraine https://t.co/08Dxa3MPYW — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 17, 2026

Според украинския военен анализатор Константин Машовец, който е о.з. полковник и е служил в генщаба на Украйна, руските войски продължават настъплението по Константиновското и Краматорското направление, стремейки се да овладеят Константиновка и да достигнат подстъпите към Дружковка и Краматорск. Основният акцент в оценката му е, че въпреки тактическите си успехи руските войски все още не са успели да установят пълен контрол над Константиновка. Боевете продължават както в самия град, така и по околните направления, а руски пехотни групи постепенно проникват в различни негови части. Украинските сили все още удържат позиции в северните и централните райони, но положението им се влошава заради руското настъпление от юг, изток и югозапад и постепенното обхващане на отбранителния район.

В Краматорското направление руските войски са достигнали на широк фронт до канала „Северски Донец – Донбас“. Най-значителното им проникване отвъд него е по направлението Марково – Фьодоровка – Белокузминовка, където са напреднали до около 4,5 км. Въпреки това - според Машовец - украинските сили засега успяват да ограничават по-нататъшното им придвижване чрез активни бойни действия.

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Анализаторът оценява руското настъпление като бавно и изключително ресурсоемко. За около два месеца боеве руските войски са напреднали с максимум 7,5–8 км в дълбочина на украинската отбрана по Константиновското направление, докато в Краматорското напредъкът остава значително по-ограничен.

Според Машовец изходът от битката за Константиновка ще бъде решаващ за по-нататъшното развитие на цялата операция. Докато градът не бъде окончателно овладян, руското командване трудно ще може да развие широкомащабно настъпление към Дружковка и Краматорск от юг и югоизток. Продължителната съпротива може да го принуди да преразгледа плановете си за едновременно настъпление към двата града.

По тази причина руското командване активизира и действията по другото направление към Дружковка, опитвайки се да окаже допълнителен натиск върху украинската отбрана и да принуди украинските сили да се оттеглят не само от района на Константиновка, но и от територии северно от Русин Яр.

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През изминалата нощ - според украинските военновъздушни сили - Русия е атакувала Украйна с една балистична ракета „Искандер“ и 180 безпилотни летателни апарата. От тях 152 са били свалени или неутрализирани. В 20 населени места са регистрирани поражения от руски въздушни удари, а в четири места – падане на отломки от свалени летателни апарати.

Двама души са ранени при нощна атака на руските въоръжени сили срещу Запорожие, а една жена е загинала, съобщи областната администрация. Руските въоръжени сили са атакували Днепропетровска област повече от десет пъти с безпилотни летателни апарати и артилерия, като едно дете е било спасено от развалините на частна къща, казват местните власти. В резултат на въздушен удар на руските въоръжени сили във Виницка област е нанесена щета на критична инфраструктура и са започнали аварийни прекъсвания на тока, съобщават от областната администрация.

Припомнете си какво причини Украйна на Русия през нощта с над 1000 свалени дрона в руското въздушно пространство - по данни на военното министерство в Москва: Украйна съсипа Санкт Петербург и Москва: Гори петролен терминал, удар по най-голямата социална мрежа и хаос по летищата (ВИДЕО).