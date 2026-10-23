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5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

23 октомври 2026, 17:49 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Елена Страхилова
5000 евро по-малко данъци при дете, по-висок праг за регистрация по ДДС, акциз за мощни коли: Нови данъчни закони

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) подкрепи част от предложените от Министерството на финансите промени в данъчното законодателство за следващата година. Пакетът обхваща изменения, които имат за цел да гарантират фискалната стабилност, да оптимизират събираемостта и да предоставят по-добра предвидимост за гражданите и бизнеса.

Основни акценти в одобрения данъчен пакет:

  • Подкрепа за семействата: Предвижда се значително увеличаване на данъчните облекчения за деца за работещи родители, както и въвеждането на ново облекчение за "детско развитие", покриващо разходи за образователни и спортни дейности. Така облекчението за едно дете ще бъде 5000 евро, за две – 10 000 евро, а за три и повече деца – 15 000 евро.
  • Облекчения за бизнеса: Заложено е поетапно повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС, което ще намали административната тежест за малките и средните предприятия. Мярката предвижда прагът за задължителна регистрация по ЗДДС от 51 130 евро да стане 60 000 евро от 1 януари 2027 г., на 70 000 евро от 1 януари 2028 г. и на 75 000 евро от 1 януари 2029 г.
  • Екологични и регулаторни мерки: Въвежда се акциз за мощните автомобили, като при хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене, а електрическите няма да бъдат облагани - ОЩЕ: "Чупят пазара на електромобили и удрят семействата": Гняв срещу акциза до 10 000 евро за мощни коли
  • Засилен контрол: Актуализират се размерите на глобите и имуществените санкции във всички данъчни закони с цел запазване на техния възпиращ ефект срещу сивата икономика.

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Искания

Работодателите обаче с против да има данък "свръхпечалба", който управляващите искат да прокарат в Закона за корпоративното подоходно облагане. Но работодателите  подкрепиха удължаването на срока за пренасяне на данъчната загуба от 5 на 10 години, обаче възразиха срещу ограничаването на годишното приспадане до 70% от положителния данъчен финансов резултат.

Синдикатите отново предложиха вместо 7% данък върху ваучерите за храна над 102,26 евро да се въведе осигурителна вноска в същия размер.

Социалните партньори се обединиха около необходимостта от строга финансова дисциплина.

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Предложенията за промени в данъчните закони предстои да бъдат разгледани от Министерския съвет, след което ще бъдат внесени за обсъждане и гласуване в Народното събрание.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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