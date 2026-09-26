"Чупят пазара на електромобили и удрят семействата": Гняв срещу акциза до 10 000 евро за мощни коли

Това не е данък върху богатите, а бариера пред средната класа. Около тази теза се обединиха експерти, коментиращи новите акцизи, базирани на мощността, върху покупката на нови и употребявани автомобили.

Според готвени от правителството промени размерът на акциза ще се определя стъпаловидно спрямо мощността над прага от 250 kW. За нови автомобили той ще е 10 000 евро + 10 евро за всеки киловат (kW) над прага от 250 kW, а за употребявани превозни средства - 5000 евро + 8 евро за всеки kW над прага. В това число влизат и електромобилите.

"Киловатите не измерват лукса, особено при електромобилите"

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"Министерството на финансите предлага от 1 януари 2027 г. акциз за всеки лек автомобил с мощност 250 kW или повече. За нова кола това са 10 000 евро плюс 10 евро за всеки kW над прага, за употребявана 5 000 евро плюс 8 евро на kW. Мотивът е „луксозен характер“ и нужда от приходи. Как точно киловатите измерват лукса, никой не обяснява. При колите с ДВГ мощността горе-долу следва цената и класа. При електромобилите тази връзка просто не съществува", обяснява Мирослав Мавров, изпълнителен директор на Асоциация "Дебати".

Той уточнява, че цифрата в документите на един електромобил е пикова мощност, която моторите дават за няколко секунди. "Трайната мощност, тази по която колата реално се движи по магистралата, е многократно по-ниска. Акциз върху пиковата мощност на електромобил е все едно да облагаш бегач по най-бързите му десет метра", коментира Мавров.

"Второ, електромобилите нямат скоростна кутия. Един мотор с една предавка трябва да покрие всичко от потеглянето на светофара до изпреварването на 120 км/ч. Затова производителите слагат мотори с голям резерв. Това не е спортна екстра, а инженерното решение, което позволява да няма кутия, съединител и масло за сменяне. Трето, по-голям пробег почти винаги идва с по-голяма мощност. По-голямата батерия може да отдава повече ток, затова версиите с дълъг пробег обикновено идват с два мотора и задвижване на четирите колела. Който иска да стигне от София до Варна без да спира три пъти, купува точно такава версия. Не защото гони 0 до 100, а защото иска колата да върши работа. Сега държавата ще го глоби за това", категоричен е той.

Според Мавров ще последва удар по пазара на употребявани коли. "Повечето хора у нас влизат в електромобилите с внос на употребяван автомобил на 4 до 6 години. 5000 евро акциз върху кола за 20 000 евро е 25% отгоре. Това не е данък върху богатите, а бариера пред средната класа, която иска да премине към по-евтин и по-чист транспорт", добави той.

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"Пето, в мотивите няма нито колко пари се очакват, нито колко коли ще бъдат засегнати. Въвежда се нов вид акциз, какъвто досега имаше само за алкохол, тютюн и горива, без никаква оценка на въздействието. В същото време общини изграждат зарядна инфраструктура, ЕС изисква намаляване на емисиите от транспорта, а държавата дава сигнал, че най-практичните електромобили ще струват с хиляди евро повече. Ако целта наистина е облагане на лукса, има по-честни критерии: цена на автомобила, емисии CO2 или поне трайната (30-минутна) мощност, която производителите така или иначе декларират. Нулевоемисионните автомобили трябва да бъдат изключени изрично. Проектът е на обществено обсъждане и сега е моментът да се каже това", написа още експертът.

Удар по семейните бюджети и борбата със замърсяването

"Правителството иска да плащате допълнително до 10 000 евро, ако искате да си купите електромобил. Да, правилно прочетохте. Някои от най-разпространените модели на Tesla, Kia, Hyundai, Škoda и т.н. влизат в графата „мощни автомобили“, въпреки че хората си ги купуват да возят децата, да не замърсяват въздуха и да пестят от скъпите горива. „Гениалната“ идея на Министерството на финансите (МФ) не предвижда изключение за електромобилите и хибридите, като ги приравнява на мощните бензинови и дизелови коли. Ако законопроектът бъде приет в този вид, това ще бъде сериозен удар по семейните бюджети и борбата със замърсяването на въздуха", заяви Симеон Ставрев, общински съветник от Демократична България в Столичния общински съвет.

Той уточнява, че съгласно представените от МФ изменения в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), от 1 януари 2027 г. леките автомобили с мощност на двигателя над 250 kW (340 к.с.) включително ще бъдат облагани с нов акциз.

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"Целта на финансовото ведомство е да се осигури „по-добро съответствие между данъчната тежест и характеристиките на автомобилите с висока мощност и с луксозен характер“, както и да се набавят допълнителни приходи за държавния бюджет. Въпреки това, нито в мотивите, нито на официалния брифинг беше посочен какъвто и да е конкретен очакван фискален ефект или прогноза за постъпленията в хазната. Единствените изключения от общото правило са за специализираните автомобили със служебно предназначение – в т.ч. линейки, пожарни и коли със специален режим на движение. Задължени да платят акциза са лицата, които внасят или въвеждат превозните средства в страната, като данъкът се дължи при първа регистрация или внос на територията на България. Ако даден автомобил бъде регистриран у нас до 31 декември 2026 г., акциз не се дължи. Важно е да се отбележи, че изискването важи и за мощни коли, които вече са въведени в страната преди тази дата, но все още не са регистрирани", добави Ставрев.

"Капанът за семейните електромобили и хибриди"

"Прагът от 250 kW оставя извън обхвата базовите версии с един електромотор, но поставя под тежък данък мощните семейни кросоувъри с двойно предаване. Версиите Tesla Model Y Long Range и Performance развиват между 331 и над 460 kW, Kia EV6 GT и Hyundai Ioniq 5 N достигат от 390 до 478 kW, а Škoda Enyaq RS се намира точно на границата от 250 kW, което ги изравнява по административно третиране със спортни автомобили с голям работен обем. Високите мощности при електрическите автомобили са резултат от технологични изисквания, а не от спортно предназначение. Поради значителната маса на батериите и нуждите от стабилност и рекуперация, използването на два електромотора се е наложило като стандарт за сигурност, който лесно надхвърля административния лимит от 250 kW дори при семейни модели. Проектът обаче не прави никаква разлика според вида на двигателя и не предвижда изключения за екологичните коли, като на практика липсват и указания как точно ще се изчислява мощността при хибридите с повече от един двигател", написа още Ставрев.

Административни тежести, срокове и солени санкции

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Ставрев посочва, че за автомобилите, вкарани от друга държава от Европейския съюз, е предвиден специален ред. Собственикът е длъжен да подаде декларация в местните митници по постоянен адрес или седалище (възможно е и по електронен път) – не по-рано от 14 дни преди първата регистрация в КАТ. Акцизът се превежда по сметка на Агенция „Митници“ най-късно 3 дни преди регистрацията, след което митническите органи издават удостоверение за плащане (възможно е да бъде изискан и оглед на колата). При евентуален износ или извеждане на автомобила от страната, платеният акциз подлежи на възстановяване по ред, който предстои да бъде разписан в правилника за прилагане на закона.

Законопроектът въвежда и сериозни наказания за нарушителите: при неподадена декларация има глоба или имуществена санкция в двоен размер на недекларирания акциз, а при повторно нарушение санкцията е не по-малко от 15 000 евро при въвеждане от ЕС и не по-малко от 30 000 евро при внос от трети страни.

"Политически катастрофален ход"

"Акцизът върху електромобилите е силно недообмислен и политически катастрофален ход. Пиковата мощност на електричката не е критетий за лукс, а обикновено върви ръка за ръка с дълъг пробег", написа журналистът и политически анализатор Виктор Блъсков.

Той даде и конкретен пример. "Мерцедес има нов модел CLA, който е доста луксозен и изключително бърз. 272 конски сили, ускорява за около 5.6-6.7 секунди. За него акциз няма, въпреки, че за да си го купите имате 60,000 евро. Супер елементарна Тесла модел 3 за 17,000 евро втора употреба е по-малко луксозна и плащате 5000 евро акциз. Тоест, ако може да си позволите 60,000 евро няма да плащате данъци. Ако можете само 17,000 евро ще платите над 25% отгоре", коментира той.

"Карал съм електричка, която акциза няма да обхване и с малък пробег - тогава си зависим изцяло от мрежата и зареждаш почти всяка вечер. Карам електромобил, който ще попадне в акциза и има голям пробег. Там спокойно може 1-2 седмици да си ходя към работа без да се притеснявам за мрежата и дори мога да зареждам когато условията са благоприятни. При известно време студ няма да съм тежест върху мрежата, например. Да не говорим, че за да се побере семейството ти е необходим по-голям автомобил със съответно двойния мотор. Тоест, акциза удря семействата пряко, за сметка на другите. Да не говорим, че акцизът е и върху втора употреба - където директно удряш средната класа. Защо някой, който се притеснява от цената на горивата трябва да стане жертва на допълнителен данък? Ако може да си купи някой с нормален пробег ще го избере, ако му вдигнеш цената с 5000 евро ще вземе стар, очукан дизеляк да трови всичко. Особено сега с проблемите с дизела ЕА е спасение за много семейства, които искат някаква дългосрочна стабилност", посочи той.

Според него това е политически рисков е ходът, защото Прогресивна България е пред местни избори и има 4 места, където битката им ще е трудна - София, Пловдив, Варна и Бургас. "Със сигурност там са повечето електромобили. А кои гласове точно са рискови за ПБ? Ами, тези на средната класа. Много от тези хора скоро са минали към ЕА и са осъзнали колко чист и хубав е този вид кола. Ако на тези хора им се наложи един данък 5000-10,000 евро заради този избор, не бих се надявал на техния глас", смята Блъсков.

Ще се "счупи" ли пазарът на електромобили

"С необмислена законова поправка правителството на Румен Радев на практика чупи пазара на електромобили у нас като прилага еднакъв стандарт при облагането с тези с двигател с вътрешно горене, въпреки съществените технически различия между двата типа коли", категоричен е маркетинг специалистът Петър Хаджиколев.

"В момента у нас се наблюдава значителен ръст при покупките на електрически превозни стредства - най-малкото поради факта, че те са вариант за справяне с много високите цени на горивата. За разлика от двигателите с вътрешно горене, при електромобилите по-високата пикова мощност няма толкова директен ефект върху базовия разход на енергия при равномерно и спокойно шофиране. Поради това прилагането на еднакъв принцип на данъчно облагане на база киловати звучи безсмислено. Акцизът, който управляващите предлагат, ще оскъпи както новите автомобили, така и тези втора ръка, но нов внос с хиляди евро", добави той.