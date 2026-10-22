Еврото отново смени посоката и не е никак далеч от най-високите стойности за седмицата

На 12 октомври еврото слезе на най-ниските си равнища, записвани от 16 май 2025 г. насам, като курсът падна до 1,1154 спрямо щатския долар, но оттогава насам единната европейска валута постепенно стабилизира курса си. Оттогава насам то постепенно успява да върви нагоре, прескачайки психологическата граница от 1,12 спрямо американската валута. В сряда, 21 октомври, единната европейска валута започна деня с леко понижение, но промени посоката и днес не е дори толкова далеч от най-високите равнища за седмицата (1,1259 от 16 октомври).

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 22 октомври, за 1,1242 долара, показват данни на междубанковата търговия във Франкфурт. Това е с 0,08% над последното отчетено ниво в сряда.

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Европейската централна банка определи на 21 октомври (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1234 щатски долара спрямо 1,1215 щатски долара на 20 октомври.

Снимка: Envato

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 12 октомври, когато слезе на ниво 1,1154.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 22 септември - 1,1449 спрямо долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 12 октомври 2026 г. - 1,1154.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.